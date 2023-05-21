قال تقرير الشال الأسبوعي، إنه حتى هذه اللحظة، تعيش الكويت يومها فقط، فإذا انحسرت إيرادات النفط، يبدأ صياح إدارتها العامة حول جفاف السيولة لديها واحتمال توقفها عن سداد الرواتب والأجور، وليته صياح ناتج عن قلق إيجابي، وإنما صياح للسماح لها بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة أو الاقتراض من السوق العالمي للاستمرار في نهجها الذي يؤدي لتوريط لا فكاك منه للبلد.



وأضاف «الشال» أنه خلال نحو 22 عاما مضت، ارتفعت النفقات العامة بشدة مع أي ارتفاع لأسعار النفط، وخصص ذلك الارتفاع لزيادة الإنفاق الجاري حتى قاربت نسبته 90% من إجمالي النفقات العامة، وأصبحت النفقات العامة فاقدة للمرونة حتى انها ترتفع في معظم الفترات التي تنخفض فيها إيرادات النفط.



وخلال الحقبة بين عام 2000 ومارس 2023، زادت خلالها النفقات العامة بنحو 8 أضعاف، وبلغ وسيط النفقات العامة 564 نقطة، بينما بلغ وسيط سعر خام برنت لنفس الحقبة 228 نقطة، أي أن هامش كبير يفصل بين الوسيطين لصالح تفوق ارتفاع النفقات العامة.



وبلغ متوسط سعر برميل مزيج برنت لنحو 22 سنة عند 64.7 دولارا، بينما سعر التعادل في الموازنة في ارتفاع متصل عن هذا المستوى. وخلال تلك الحقبة، ارتفعت أسعار النفط 4 مرات، الأولى ما بين عام 2003 حتى عام 2008، أي حتى ما قبل أزمة العالم المالية.



والثانية بعد تجاوز تلك الأزمة وانفلات سياسات العالم النقدية والمالية، والثالثة لعامي 2017 و2018 بعد هبوطهما الحاد منذ خريف عام 2014، والارتفاع الأخير بعد جائحة كورونا، والأهم، بعد تأثير الحرب الروسية الأوكرانية.



وهبطت تلك الأسعار بعد كل صعود، وآخرها هبوطها الحالي الذي لم يدعمه خفض إنتاج النفط من قبل «أوپيك+» مرتين في نحو 6 أشهر. والمهم ملاحظته من الرسم البياني، هو ارتفاع النفقات العامة مع كل ارتفاع لأسعار النفط، وبنسب تفوق الارتفاع في إيراداته، ثم العجز عن خفضها مع انخفاض إيرادات النفط التي تمول 90% من تلك النفقات كما ذكرنا.



واختتم «الشال» بالقول إن القلق الحقيقي ناتج عن المسار التاريخي لنهج الإدارة العامة للدولة، ما يجعل قضية التسامح مع منحها قنوات للحصول على مزيد من السيولة، سواء تقنين ولوجها سوق الاقتراض من السوق العالمي، أو السحب من احتياطي الأجيال القادمة ليلحق بمصير الاحتياطي العام، هو مشاركة في مسار منهجي لتقويض سلامة واستقرار البلد.



وأضاف أن ذلك الخطر سيتحقق عندما تطالب الجهات الأجنبية المقرضة برصيد وفوائد قروضها التي أصبحت بندا متضخما من بنود النفقات العامة، ومع تآكل رصيد الصندوق السيادي، ستطالب برهن ما تبقى من أصوله لضمان تلك المستحقات. والتحوط من مسار هذا السيناريو بالقسوة على الإدارة العامة لتغيير نهجها ما دام في الوقت متسعا، أجدى وأقل كلفة بكثير من التسامح مع استمرارها في نهجها التاريخي البائس.