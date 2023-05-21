

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن مشاركتها في «قمة القادة 2023»، المنصة الرائدة في المنطقة التي تجمع سنويا قادة القطاعين العام والخاص من جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا وخارجها ويتم تنظيمها من مجلس الاتصالات في SAMENA. ومن خلال مشاركتها، استعرضت stc الركائز الأربع الرئيسية لاستراتيجيتها المستقبلية والمتطورة والتي تهدف إلى مساعدة الشركة في قيادة سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت.



وفي هذا العام، كان محور قمة القادة هو «الاتصال المستدام والنظم الإيكولوجية الناشئة في الاقتصاد الرقمي»، حيث اجتمع اللاعبون الرئيسيون في هذا المجال بما في ذلك قادة الصناعة في فندق أتلانتس في دبي، الإمارات العربية المتحدة في 15 مايو 2023 لمناقشة أهم المواضيع الرئيسية المتعلقة بسوق الاتصالات والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وركز الحدث هذا العام على متطلبات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأسواق الناشئة، ومشهد الخدمات الرقمية والعوامل التمكينية الرقمية الجديدة، والنهج متعدد الأبعاد في الأمن السيبراني، وتطور التقنيات الرقمية 5G، والحياة والأعمال المستقبلية القائمة على النقال والميتافيرس، والحاجة إلى تخصيص ترددات جديدة لمشغلي الاتصالات، وتكامل الشبكات غير الأرضية، وخلق القيمة الشاملة، من بين أمور أخرى مهمة حددها قادة القطاع العام والقطاع الخاص.



كما حضر هذه القمة م.مزيد بن ناصر الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة stc كونه عضو مجلس الإدارة في مجلس SAMENA للاتصالات السلكية واللاسلكية، إلى جانب ممثلين آخرين من شركة stc.



ومن خلال دورها كشركة رائدة في قطاع الاتصالات المحلية والإقليمية، استعرضت stc مختلف الإنجازات التي تمكنت الشركة من تحقيقها والتي رسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية مستندة بذلك إلى تعزيز مبادراتها لتمكين التحول الرقمي في الكويت. وكان الاستحواذ على شركة البوابة الإلكترونية القابضة في الربع الثاني من عام 2022 بمنزلة علامة فارقة وأساسية في تحقيق هذا الموقع الريادي، والذي من شأنه أن يدعم استراتيجية الشركة المستقبلية للتوسع في مجال قطاع الأعمال.



ومن خلال استكمال رحلة التحول التي بدأت في عام 2019، قامت شركة stc بتحديد الاستراتيجية المؤسسية المستقبلية للشركة، لتعزيز طموح وأهداف الشركة في تحقيق الريادة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت من خلال تقديم خدمات مبتكرة، وتنمية القطاعات ذات الأولوية، ونشر نموذج تشغيل رقمي فعال.



في بيان لها، سلطت stc الضوء على التزامها برحلة تمكين التحول الرقمي واهتمامها بالمشاركة في فعاليات رائدة في الصناعة مثل قمة القادة. حيث توفر هذه المنصات فرصة مهمة للتفاعل مع خبراء الصناعة وتبادل الأفكار واكتساب المعرفة التي يمكن استثمارها للاستفادة من فرص السوق. وبفضل استثماراتها الاستراتيجية في البنية التحتية لتقنية الـ 5G، تمكنت stc لتصبح رائدة في تقديم الخدمات الرقمية والسحابية وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات، إلى جانب حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة.