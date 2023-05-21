

أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) بدر السراهيد استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها وخططها لتحقيق الأهداف الموضوعة والنمو المستدام وتعزيز حقوق المساهمين وضمان متانة المركز المالي ومواصلة ابتكار المزيد من الخدمات والمنتجات التأمينية لترسيخ مكانة الشركة ودورها المهم على مستوى السوق المحلى، وقيادة سوق التأمين التكافلي.



وأضاف السراهيد في تصريح صحافي عقب اجتماع الجمعية العامة لشركة «بيتك تكافل»، والذي اسفر عن اختيار مجلس ادارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة، ان الجميع، عاملين ومسؤولين، سيبذلون اقصى الجهود لاستمرار مسيرة النجاح على كافة المستويات، معربا عن سعادته بانضمام وجوه جديدة الى مجلس ادارة الشركة، مما سيضفى مزيدا من الفاعلية على اعمالها خلال الفترة المقبلة، خاصة ان المجلس يضم نخبة من الخبرات والكفاءات البارزة.



وقد أعلن عن تشكيل مجلس ادارة الشركة من: بدر مفرج السراهيد رئيسا لمجلس الإدارة، قتيبة مهلهل النصف نائبا لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وعضوية كل من: وليد محمد المضف، معاذ سالم الزعابي، يوسف ثنيان الغانم.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة قتيبة النصف، إن الشركة تحقق اداء جيدا ونجاحا متوازنا يشمل كافة قطاعات اعمالها، من خلال استغلال جميع الامكانيات لتحقيق رؤيتها المستقبلية، لخلق نمو مستمر وقيمة مضافة للمساهمين، ما يبشر بعوائد مجزية ومستدامة.



واشاد بالجهود التي تبذلها الإدارة التنفيذية وعموم الموظفين لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الموضوعة والمبادرات الإستراتيجية لابتكار منتجات وخدمات وحلول رقمية جديدة، تتماشى مع تطلعات العملاء ومتطلباتهم المتنامية، وتوجهات السوق المتطورة والمنافسة القوية، وبناء نموذج عمل أكثر تقدما ومرونة في مواجهة المتغيرات.



ونوه النصف الى ان الشركة تعمل بشكل دائم على زيادة البرامج والمزايا لتتناسب مع جميع الشرائح، وتحديث وثائق التأمين، وإدخال تعديلات مبتكرة عليها، لتشمل الفرد والعائلة والشركات بأنواعها وتخصصاتها المختلفة، كما يجرى من وقت الى آخر إعادة هيكلة أسعار الوثائق لتحقيق مزيد من التنافسية والملاءمة مع إمكانيات وقدرات شرائح العملاء المختلفة.