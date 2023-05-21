

في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، يواصل بنك الخليج دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» للعام الثالث على التوالي، وذلك من خلال بث ونشر المواد التوعوية والتثقيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للبنك فضلا عن وسائل الإعلام الأخرى.



وفي هذا الإطار، أكد مسؤول الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج عبدالمحسن النصار أن معرفة العميل الكافية بأنواع القروض واستخداماتها وتفاصيلها تحميه من تراكم الالتزامات والتعثر في السداد، ناصحا العملاء بطلب كل التفاصيل المتعلقة بالقرض من البنك الذي يتعامل معها والاطلاع على كافة الشروط والالتزامات قبل اتخاذ القرار المناسب بالاقتراض.



وأشار إلى أن عمليات الاقتراض والتمويل تعد من أكثر العمليات المصرفية طلبا من قبل العملاء، وفي بعض الأحيان يراها فيها فريق من العملاء بعض الصعوبات، لذلك، وضع بنك الكويت المركزي سياسات واضحة ومحددة لتوجيه عمليات الاقتراض، كما أصدر للبنوك ولشركات التمويل تعليمات واضحة ومحددة لتزويدهم بتفاصيل القرض، مثل مواعيد السداد، تبعات عدم السداد، قيمة وعدد الأقساط، نسبة القسط إلى صافي الراتب.



وكذلك تتضمن تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك وشركات التمويل ضرورة أن تقدم للعميل المشورة المالية قبل التمويل وخلاله، وتوضح له مخاطر زيادة الالتزامات المالية، خاصة في حالة تغير أوضاعهم المالية، سواء بسبب تغيير العمل، التقاعد، أو تغير سعر الفائدة المطبقة، بالإضافة إلى ذلك، يحق لك الحصول على مهلة يومين على الأقل لمراجعة العقد بشكل شامل قبل التوقيع عليه.



يذكر أن بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت قد أطلق الحملة التوعوية المصرفية الموجهة للجمهور بعنوان «لنكن على دراية» منذ عام 2021 لتعريف عملاء البنوك بأهم الخدمات المصرفية المقدمة لهم، وتعزيز قدراتهم على إنجاز معاملاتهم بأمان، لضمان سلامة المعاملات وتعزيز الشمول المالي والاستقرار النقدي والاقتصادي عبر التوعية الشاملة بحقوق والتزامات العملاء، وكذلك التعريف بمزايا التعاملات المالية الإلكترونية وسبل تفادي المخاطر الناجمة عنها، وتحقيق الأمن السيبراني.