العتيبي: الوحدة حققت 16 مليون دينار إيرادات خلال 3 سنوات.. 11 مليوناً منها مستحقة للخزانة العامة



أعلن رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي عن الأداء المالي المتميز والاستثنائي للوحدة خلال السنة المالية 2023/2022، حيث حقق إجمالي إيرادات بلغ أكثر من 7.3 ملايين دينار للفترة من 1 أبريل 2022 إلى 31 مارس 2023، وليبلغ صافي نتائج الأعمال والوفر المحقق في فترة 12 شهرا أكثر من 5 ملايين دينار، وارتفاع صافي الموجودات بنسبة بلغت أكثر من 70% عن العام الماضي كما في 31 مارس 2022.



وأضاف العتيبي أن الأداء المالي للوحدة خلال السنة المالية 2022/2023 هو الأفضل على الإطلاق منذ التأسيس في فبراير من عام 2020، حيث حققت الوحدة خلال الثلاث سنوات السابقة إجمالي إيرادات بلغت أكثر من 16 مليون دينار، وبلغ النصيب المستحق لصالح الخزانة العامة للدولة ما يقارب 11 مليون دينار.



وأكد على نجاح وحدة تنظيم التأمين المتميز في تعزيز إيراداتها وإدارة الموارد المالية على النحو الحصيف والعمل على إنجاز الصرف على احتياجاتها خلال السنة المالية (2023/2022) بموجب قانون رقم 45 لسنة 2022 الخاص بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية مع الالتزام بتحويل 90% من صافي نتائج أعمالها للخزانة العامة للدولة، وذلك كله في ظل استمرار تكيف الوحدة مع قيود أحكام قانون إنشائها من عدم تخصيص أي مبالغ مالية أو رأسمال تشغيلي أو احتياطيات نقدية أسوة بباقي الجهات الحكومية المستقلة.



وأشار العتيبي إلى أن هذا الأداء المالي المتميز، قد جاء بفضل الله تعالى أولا وأخيرا، ومن ثم المتابعة الدقيقة وجهود منتسبي وحدة تنظيم التأمين، والتزام الشركات الخاضعة للقانون بتسديد الرسوم المستحقة وفقا للمواعيد المحددة، وان إتمام هذا الإنجاز قد جاء بسبب الالتزام بإنفاذ القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات غير الملتزمة، وانتهاج سياسة مالية حصيفة ومتينة وواقعية، التي راعت الأخذ بعين الاعتبار تعزيز الإيرادات بموجب هيكل شامل ومتكامل لرسوم الإشراف والخدمات المقدمة من الوحدة، بالإضافة إلى الالتزام التام بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات في ميزانياتها وفقا للسياسة العامة للدولة وعملا بقرارات مجلس الوزراء الموقر وتوجيهاته السديدة في هذا الشأن التي تسترشد الوحدة بهديها.