شهدت ورشة «مهارات الإدارة المالية» التي أقامها اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية مجانا لأعضاء الاتحاد تفاعلا واهتماما من قبل المشاركين الذين بلغ عددهم نحو 17 من أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تقدمهم أمين الصندوق في الاتحاد د.عادل المشري.



وتناول المحاضر د.عادل حسن دشتي في الورشة التعريف بمهارات الإدارة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معرفا بكيفية إنشاء نظام محاسبي، وضبط الدفاتر المحاسبية، ومراقبة المصروفات والإيرادات، وأهمية التعرف على إمكانية تعرض المشروع للخسارة، والوقت الذي يحتاج فيه المشروع إلى مدير مالي. وتعرف الحضور على أدوات الرقابة الداخلية وتحليل التقارير المالية وخاصة نقطة التعادل في الميزانيات، بالإضافة إلى أهمية الموازنة بين المبيعات والنفقات التشغيلية وصولا إلى نقطة التعادل لتجنب الخسارة في المشروع. كما تناولت الورشة «متى تحتاج الشركة إلى محاسب لتوثيق كل العمليات المالية وإعداد التقارير المحاسبية؟»، كما تم القيام بتمرينين عمليين، الأول لتسعير المنتجات والثاني التوسع في العمل بعد تحقيق فائض في الإيرادات. وقد لاقت الورشة صدى كبيرا من المكاتب والدور لأهمية الجانب المالي لكيان المكتب أو الدار الاستشارية، وتم توجيه الشكر للاتحاد على هذه المبادرة الطبية والمستوى المهني العالي الذي قدمت به الورشة.