

آلاء خليفة



أعلنت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.رواء الجارالله، أن عمادة القبول والتسجيل تتابع سير الخطة الزمنية لعمليات التسجيل والسحب والإضافة خلال الفصل الدراسي الصيفي 2023/2022، والتي بدأت بتاريخ 2023/5/9 وتستمر حتى 2023/6/7، إذ سيتم طرح ما يزيد على 1250 شعبة دراسية لخدمة 41656 طالبا. وأفادت د.الجارالله، بأنه مع انتهاء الفترة الأولى للتسجيل استكمل أكثر من 21 ألف طالب تسجيلهم في الفصل الصيفي، مبينة أن العمادة ستقوم اليوم الأحد بدراسة جميع المقررات المطروحة، وتوفير مقاعد إضافية لمجموعة من المقررات، ليتمكن من هم على قوائم الانتظار من استكمال جداولهم، لافتة أنه سيتم إلغاء قوائم الانتظار يوم الإثنين، ويتلوها بعد ذلك إلغاء أولي للشعب غير المستوفية للشروط. ومن باب الحرص على تلبية احتياجات الطلبة الخريجين والمستمرين، فقد قامت العمادة بجهود حثيثة لتوفير المزيد من الشعب التي سيتم طرحها خلال الأسبوع المقبل.