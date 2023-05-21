آلاء خليفة



نظمت الجامعة الأسترالية في الكويت معرض المشاريع الطلابية لطلبة كلية الهندسة للفصل الدراسي الثاني برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني وبحضور رئيس الجامعة الاسترالية أ.د.عصام الزعبلاوي واعضاء هيئة التدريس وجهات خارجية شاركت في تقييم المشاريع وتكريم الافضـــل. وقـــال عميد كلية الهندسة بالجامعة الاسترالية د.محمد عبدالنبي في تصريح لـ «الأنباء» ان المعرض يتضمن مشاركة 56 مشروعا طلابيا هندسيا من مختلف تخصصات كلية الهندسة بالجامعة الاسترالية: الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية وهندســـــة البترول، والتي تم انجازها من قبل 250 طالبا. واضاف عبدالنبي ان المشاريع المشاركة بالمعرض تتضمن افكارا علمية وتطبيقية جديدة ومبتكرة وقابلة للتطبيق على ارض الواقع، مؤكدا ان استراتيجية الجامعة الاسترالية تركز على التطبيق العملي لما درسوه الطلاب نظريا وتأهيلهم لخوض غمار سوق العمل بجدارة وكفاءة، مشيرا إلى ان الجامعة تضم العديد من المختبرات العلمية الحديثة وكذلك مختبرات الحاسوب ليتعلم الطلاب كافة البرامج الهندسية لانجاز مشاريعهم الهندسية. واشاد بالحضور الكثيف في المعرض وردود افعال زواره من خارج الجامعة الذين اعربوا عن سعادتهم وانبهارهم بمشاريع وانجازات الطلاب، لافتا الى ان لجنة التحكيم المكونة من ممثلين عن شركات صناعية كبرى قامت باختيار افضل مشروع من كل قسم وتكريم اصحابها للتشجيع على المنافسة والابتكار بين الطلاب. وكشف ان هناك نية لطرح تخصصات هندسية جديدة وتم تقديمها كمقترح لمجلس الجامعات الخاصة وبانتظار البت فيها ومنها الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني والهندسة الكيميائية والكمبيوتر وشبكات الحاسوب.



النيادي لـ «الأنباء»: حلول مبتكرة قدمها الطلبة



أبدى السفير الاماراتي لدى الكويت د.مطر حامد النيادي اعجابه بمشاريع طلاب الجامعة الاسترالية في الكويت والافكار المبتكرة والمبدعة، معربا عن فخره بالحلول المبتكرة التي قدمها الطلاب للكثير من التحديات ليس فقط على مستوى الكويت وانما المنطقة.



وأكد النيادي في تصريح لـ «الأنباء» انها مشاريع جديرة بالاهتمام والتبني وتقدم حلولا تتأقلم مع الطبيعة المناخية لمنطقة الخليج العربي واهتمام دولها بالاستدامة وتخفيف الانبعاثات.