أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني قرارا وزاريا بإيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في بعض مؤسسات التعليم العالي بالمملكة المحتدة.
وجاء في القرار:
مادة أولى: إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في مؤسسات التعليم العالي التالية:
1 - University of Salford بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات.
2 - De Montfort University بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات.
3 - Brunel University London بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات.
4 - University of Central Lancashire بدرجة البكالوريوس تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية فقط.
5 - University of Brighton بدرجة البكالوريوس تخصص الصيدلة (MPharm) فقط.
مادة ثانية لا ينطبق هذا القرار على:
1 - الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين في الدراسة قبل صدور هذا القرار.
2 - الطلبة الحاصلين على قبول معتمد من المكتب الثقافي - لندن للدراسة قبل صدور هذا القرار.