أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني قرارا وزاريا بإيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في بعض مؤسسات التعليم العالي بالمملكة المحتدة.



وجاء في القرار:



مادة أولى: إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في مؤسسات التعليم العالي التالية:



1 - University of Salford بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات.



2 - De Montfort University بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات.



3 - Brunel University London بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات.



4 - University of Central Lancashire بدرجة البكالوريوس تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية فقط.



5 - University of Brighton بدرجة البكالوريوس تخصص الصيدلة (MPharm) فقط.



مادة ثانية لا ينطبق هذا القرار على:



1 - الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين في الدراسة قبل صدور هذا القرار.



2 - الطلبة الحاصلين على قبول معتمد من المكتب الثقافي - لندن للدراسة قبل صدور هذا القرار.