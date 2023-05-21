أسامة أبوالسعود



أقامت مبادرة «جسور السلام» التي ترعاها السفارة المصرية إحدى فعالياتها بمشاركة العديد من أطفال الكويت والجاليات المختلفة، وقدمتها رئيسة المبادرة ثمر الشناوي بمقر المكتب الثقافي المصري.



وقدم مدير المكتب الثقافي بالكويت سعيد عبدالرسول الشكر إلى السفير المصري أسامة شلتوت لرعايته جميع الأنشطة الثقافية خلال الفترة الماضية، مضيفا أن الفعاليات الثقافية التي تهتم بالطفل تنمي أفكاره وتحفز مواهبه.



وأعرب عبدالرسول عن سعادته لاستضافة مبادرة جسور السلام للأطفال، حيث لمس مدى تأثير هذه المبادرة على ترسيخ مفهوم السلام لدى الأطفال وأثرها على نموهم الثقافي وربط مفهوم اللغة بين أطفال الشعوب المختلفة وتمازج الثقافات في تعاون مشترك، مرحبا بالتعاون مع المبادرات الهادفة التي تخدم الطفل والمجتمع.



من جانبها، وصفت ثمر الشناوي المدرب المعتمد تلك المبادرة بأنها وسيلة لزرع مفهوم السلام في نفوس الأطفال بمعناه الشامل ليس فقط بالمعني العالمي وإنما أيضا بالمعني النفسي، مشددة على أن الإنسان يجب أن يعلم منذ الصغر أنه يحتاج إلى السلام مع نفسه ومع كل من يعيشون حوله حتى مع البيئة التي تحيط به.