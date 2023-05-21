افتتح مرشح الدائرة الرابعة فهد الحيان مقره الانتخابي مساء أمس وسط حضور كبير من ناخبي الدائرة. وأكد الحيان تبنيه عددا من الملفات التي تهم المواطن الكويتي على رأسها الصحة والإسكان والتعليم والتوظيف.



وقال الحيان إنه سيعمل حال وصوله إلى البرلمان على تقديم الحلول الناجعة للقضايا التي تشغل الشارع الكويتي، كما سيقدم حلولا لمشاكل من أهمها التعليم والصحة والإسكان والتوظيف، مضيفا أنه من غير المعقول أن يعاني المواطن الكويتي وينتظر حقه في الرعاية السكنية لسنوات طويلة في بلد نفطي يعد من أغنى دول العالم.



وذكر الحيان أن الجميع يعلم تردي الوضع الصحي ومعاناة المواطنين من ضعف الخدمات الصحية في وقت تصرف فيه المليارات على ميزانية وزارة الصحة سنويا، فهل يعقل هذا؟ لافتا إلى أن سوء الإدارة للمرافق الصحية سبب رئيسي في تردي جودة الخدمة فيها.



وأشار إلى أن الوضع في التعليم ليس بأفضل من الصحة، حيث سوء الأوضاع في المدارس ونقص الخدمات وضعف مخرجاتها، مشددا على أهمية إصلاح التعليم لينصلح حال البلد لأن التعليم ركن أساسي لنهضة الأمم.



وفيما يخص الإسكان، قال الحيان: إن المواطن الكويتي يقدم على حق الرعاية السكنية ولا يحصل عليه إلا بعد عقود من الزمن ويكون لديه أحفاد قبل أن يتسلم منزل العمر، لافتا إلى أهمية أن توضع الحلول ويتم تسريع وتيرة الإنجاز وتحرير مزيد من الأراضي لحل المشكلة الإسكانية بشكل جذري.



وتطرق الحيان الى مشكلة البطالة وتوظيف الشباب الكويتي، داعيا الحكومة الى الالتزام بالدستور الذي نص على ان «الوظائف العامة هي خدمة وطنية وهي حق للكويتيين، فلا يجوز تولي غير الكويتيين الوظائف العامة إلا في حالات محددة»، مشددا على أهمية إعادة النظر في خطط توظيف المواطنين والتركيز على توظيف الشباب بحسب تخصصاتهم التعليمية وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص.



ولفت الحيان إلى ضرورة إعادة النظر في رواتب الموظفين وزيادتها لمواجهة التضخم والغلاء الحاصل في الأسواق، إضافة إلى زيادة رواتب المتقاعدين الذين باتت رواتبهم ضئيلة جدا أمام الغلاء الحاصل لمواجهة الأعباء المعيشية.