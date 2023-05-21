أكد مرشح الدائرة الثالثة والنائب السابق علي الخلف ان ترشحه في انتخابات «أمة 2023» إنما جاء للعمل على إنهاء حقبة ظلماء سادت فيها المصالح الشخصية، والتي أدت الى تردي المستوى المعيشي للفرد الكويتي وتخلى المجلس عن دوره التشريعي والرقابي.



وأضاف: اننا جميعا نمر بمرحلة حرجة، والمطلوب في ظل ذلك ان تتكاتف كل الجهود، وأن نتصالح مع انفسنا للخروج من النفق المظلم الذي نعانيه في هذه الفترة.



وذكر الخلف أن هناك الكثير من الملفات التي تحتاج الى علاج ناجع والتي يعاني منها المواطن مثل ملف الصحة وضعف الخدمات الصحية، وملف الرعاية السكنية، خاصة أن المواطن ينتظر سنوات حتى يحصل على حقه في الرعاية السكنية.



وأضاف أن من الملفات التي تحتاج الى حلول أيضا منظومة التعليم، ونقص الخدمات في المدارس والذي يؤثر بدوره على ضعف المخرجات.



ودعا الخلف أبناء الشعب الكويتي إلى الخروج يوم 6 يونيو المقبل لمشاركة فاعلة في يوم التصويت لاختيار الكفاءات ليكونوا في قاعة عبدالله السالم من أجل مصلحة الوطن ونهضته وإعادته إلى سابق عهده.