يجب على المواطنين أن يجعلوا من يوم الاقتراع يوماً فارقاً في تاريخ الكويت بإيصال من يستحقون إلى قاعة عبدالله السالم



قال مرشح الدائرة الثانية فهد البنيان انه قرر خوض انتخابات مجلس الامة 2023 احتكاما للدستور واللجوء إلى الشعب لتصحيح المسار، لان وطننا يحتاج في هذه الفترة العصيبة الى ان يقرر مصيره بنفسه وكذلك الى جهود مخلصة لنهضة الكويت واللحاق بركب الدول المتقدمة.



واضاف انه لابد على ابناء الشعب الذي قاتل من أجل حرياته ودستوره وبلاده ان يستمر في مسيرته بكل اخلاص حتى يمتلك حاضره وينعم بمستقبل زاهر، فنحن على مشارف فترة دقيقة من عمر الوطن.



وذكر البنيان انه يجب على المواطنين ان يجعلوا من يوم الاقتراع يوما فارقا في تاريخ الكويت بايصال من يستحقون الى قاعة عبدالله السالم ممن يرون فيهم الكفاءة والاخلاص وحب الوطن وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.