نعيش فوضى سياسية ونحن بحاجة للاستقرار وتحديد القضايا دون عدائية والالتفات لمصالحنا

عمر المجلس الذي شاركت فيه 5 أشهر .. والحكومة لم تحضر أكثر من نصف الجلسات

المستفيدون مـن الصراعـات والمشاحنـات وعـدم الاستقـرار هـم أصحـاب المصالـح

نحتاج إلى دراسة ملف القروض جيداً وبناء عليه نستطيع وضع البديل الإستراتيجي والرواتب

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيغيران حياتنا رأساً على عقب في الوظائف والإصلاحات حتى القضايا ولابد من تشريعات لاستخدامها اليوم قبل غدٍ

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف رجل يحب دولته والمواطنين ولديه نية طيبة.. أليس من باب أولى أن نتعاون معه؟

المرأة الكويتية تستحق خدمة صحية على أعلى المستويات ولكن اختيار شريحة وإدخالها لتأمين «عافية» أمر فيه اجتزاء لحقوقها

عند التصويت على شمول ربات البيوت إلى «عافية» هناك من غضب علي وعندما أوضحت لهم بالأرقام وفندت لهم سبب رفضي اتصلوا ليعتذروا

وافقت على زيادة مكافأة الطلبة في الخارج لوجود دراسة وافية.. ورفضت نفس المكافأة لطلبة الداخل لعدم وجود دراسة وبيانات أو معلومات لدى الجامعة أو «المالية»

إسقاط القروض حل غير حقيقي وما يطرح من النواب هو بيع الوهم للناس.. ولماذا يضطر المواطن للاقتراض ونحن من أغنى دول العالم ونملك أقوى العملات

على الشعب الكويتي ألا يقاطع الانتخابات فليذهب ويصوّت ويحسن الاختيار

أعده للنشر: سلطان العبدان

قالت مرشحة الدائرة الثانية عضو المجلـس المبطل (2022) عالية الخالد إن إيمانها بالمرأة الكويتية قـوي وراسـخ لأنها جزء لا يتجزأ من التاريخ الكويتي، مؤكدة أن جهدها مضاعف عن نظيرها ونظرتها مستقبلية بعكس النظرة الآنية للرجل، وهي فذة متوقعة أنه إذا كان هناك تغيير إيجابي للكويت فسيكون للمرأة دور كبير، وإذا كان هناك من تغيير فالسر في المرأة لأنها ستكون كلمة السر بالانتخابات.

وأضافت الخالد: «نعيش فوضى سياسية في البلد ونحن بحاجة للاستقرار وأن نحدد القضايا دون أي عدائية وأن نلتفت إلى مصالحنا ومستقبلنا، وعمر المجلس الذي شاركت فيه خمسة أشهر والحكومة لم تحضر أكثر من نصف الجلسات وجدول الأولويات لم يقدم»، مستدركة: «لا ألوم المواطن إذا شعر بالإحباط لكن ألومه إذا عزف عن المشاركة لأن العزوف لن يفيده.. فمجلس الأمة أمر واقع مهما كان فالظروف السياسية التي نعيشها اليوم صعبة ولابد من البحث عن احتياجات المواطن واستقراره.. فاستقراره من استقرار الوطن.

وبينت أن المستفيدين من الصراعات والمشاحنات وعدم الاستقرار هم أصحاب المصالح والمتنفذين، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف رجل لديه حب للدولة والمواطنين ولديه نية طيبة، أليس من باب أولى أن نتعاون معه، وإلى التفاصيل:



لماذا استخدمت chat gtp في حملتك الانتخابية؟



٭ الـ chat gtp عبارة عن الذكاء الاصطناعي، والعالم اليوم يتوجه إلى أين؟ ومستقبلنا إلى أين؟ واليوم لا يوجد شيء من دون هذه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وقبل سنوات كنا نسمع عنه، واليوم دخل حياتنا وفي المستقبل سيعمل لك بحث وممكن يكتب عنك مرافعات قضائية خلال دقائق وشكل الوظائف سوف يغيرها لك رأسا على عقب، واليوم إذا لا تريد استخدامه في حياتنا وتسن له قوانين سنكون متأخرين جدا.



إذن هو مستشارك التسويقي في الحملة الانتخابية؟



٭ ليس فقط مستشاري أنا، بل هو لابد أن يكون مستشارا لكل شخص، ولذلك قلنا شعارنا الانتخابي هو جرأة لا يجرؤ عليها الآخرون فمواجهة المستقبل جرأة ومواجهة القضايا كذلك جرأة والتغيير والإصلاح الذي نريده للكويت جرأة، ويجب أن نجرؤ اليوم على مواجهة قضايانا بكل صدق ودون زيف ونحن اليوم ندير البلد في زمن الثمانينيات أم في زمننا الحالي وهذه الجرأة التي ينبغي أن نقدم عليها وأن نطرحها ونناقشها ونقدر عليها، دول الجوار تخطوا هذه الخطوة وهذه رسالة لابد للكل أن يتفكر فيها.



هل اختيارك لـ chat gpt لمواكبة التكنولوجيا ام هناك رسالة تريدين إيصالها؟



٭ لست فقط أنا من يواكبها بل الدولة والشعب وبطموحه وعيالنا وانظر اليوم إلى القطاع البنكي والبنوك الرقمية والميتافيرس وكل هذا واقع حياة، اليوم نعيش الثورة الصناعية الرابعة، فأين نحن من تطبيقها وأين توجه الدولة وقوانينا التي تشرع لهذه الأمور؟، وفي المجلس السابق تقدمت باقتراح بقانون البيانات الرقمية وهذه خطوة جدا متأخرة كان على الدولة أن تأخذها، وأطالب بالتوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة بكل معطياتها وإذا لم نبدأ اليوم فغدا لن نستطيع أن نواكب.



ما أسباب عزوف المرشحين عن الترشح في هذه الانتخابات وخاصة المرأة؟



٭ إيماني بالمرأة الكويتية قوي وراسخ وعندما تقرأ التاريخ الكويتي أستطيع أن أرى المرأة الكويتية وتاريخها حتى حولنا تستطيع أن تعرف من المرأة الكويتية، تقلدت منصب مديرة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أمينة الفرحان وأقدم لها التحية فهي تستحق واشتغلت على نفسها وتعتبر من الكفاءات العالية، المرأة دقيقة وتعمل بكل حب وإخلاص والبيئة المحيطة فيها تتأثر بها كثيرا وجهدها مضاعف عن الرجل ونظرتها مستقبلية وبعكس نظرة الرجل الآنية، والمرأة لديها طموح وتحاول ولكن هناك ظروفا وما نعيشه من ظروف سياسية اليوم حادة جدا والتقلبات التي فيها صعبة وحتى في المجالس السابقة والاحتقانات وما يحصل ونحن في فترة جمود فترة طويلة ولا ندري حال الكويت في صعود أم ثبات أم نزول ونحن اليوم نحتاج إلى مواجهة مشاكلنا.



إذا كنتِ عضو مجلس أمة وكان هذا حديثك، ماذا سيقول المواطن البسيط؟



٭ عمر المجلس الذي شاركت فيه 5 أشهر والحكومة لم تحضر أكثر من نصف الجلسات وجدول الأولويات لم يقدم، وكنت أسعى لأن يكون هناك جدول أولويات للمجلس وهذا هو من يرتب جدول أعمال الجلسة، وهذا يردنا للفوضى السياسية والحدة السياسية في البلد ونحن اليوم بحاجة للاستقرار ونحن جميعا مشتركون على أرض هذا الوطن ويجب أن نحدد القضايا دون أي عدائية وأن نرى مصالحنا ومستقبلنا.



تلومين المواطن الكويتي إن هو شعر بالإحباط؟



٭ لا ألوم المواطن الكويتي إذا شعر بالإحباط، لكن ألومه إذا قاطع الانتخابات وعزف عن المشاركة لأن العزوف لن يفيده فمهما كان مجلس الأمة أمر واقع وبمشاركته واختياره الصحيح مرة ومرتين وثلاث تستقيم الأمور، وترك الأمور كما هي لا تفيد، ولمن نتركها.



هل هناك عزوف عن الانتخابات الحالية؟



٭ الظروف السياسية التي نعيشها، وأنا إنسانة موضوعية ولابد أن أبحث عن القضايا التي تحتاجها الدولة اليوم لأن هدفي المواطن واستقراره، لأن استقرار المواطن هو استقرار للوطن، فما قضايا المواطن اليوم، في ظل وجود صراعات؟ ومن المستفيد من الصراعات؟ هم أصحاب المصالح الخاصة والمتنفذون ومن يقول إن عندهم دولة عميقة؟ نحن اليوم يجب أن نوقف المشاحنات والمصادمات ويجب أن تنتهي، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رجل لديه حب للدولة والمواطنين ولديه نية طيبة، أليس من باب أولى أن نتعاون معه؟ أنا أول من نادى بالتعاون بين السلطتين وفي المرحلة السابقة تعاونت مع الوزراء ووقفت على البوديوم وشكرتهم وهم وزراء الشؤون والخارجية والصحة وهناك وزراء آخرون انتقدتهم وهذا على المستوى الشخصي وهناك من أتحفظ على أدائهم.



صرحت قبل فترة بأن على المرأة مواجهة تحدي تقييمها عبر رفع الكفاءة.. كيف يحدث ذلك التقييم؟



٭ أؤمن بالمرأة الكويتية وأراها فذة وعندما أقول المرأة تعيد تقييمها وترفع كفاءاتها من خلال تقييمها لنفسها ومن خلال علمها وثقافتها ونظرتها للمستقبل والمرأة الكويتية هي في النهاية أم والأم معطاءة وعلينا استقبال هذا العطاء الآني وبعيد المدى وأنا أتوقع إن كان هناك تغيير إيجابي للكويت فسيكون للمرأة دور كبير.



لم توافقي على قانون إضافة ربات البيوت إلى تأمين «عافية» ألا يعد ذلك تناقضا لحديثك عن المرأة؟



٭ لا أتفق معك، موقفي الأوحد بالتصويت من قانون عافية هو مع ربات البيوت والموظفات والطالبات ومع كبيرات السن ومع المتقاعدات والمرأة في كل أشكالها وأنا مع المرأة لأنها تستحق الأفضل، ولكن عند الحديث عن شريحة من النساء وشمولها في تأمين عافية هذا ليس كافيا بل هي تستحق خدمة صحية على أعلى المستويات واختيار شريحة وإدخالها لتأمين عافية هو أمر فيه اجتزاء وليس الصورة كاملة، والمواطن الكويتي يستحق هذا الرفاه ونحن اليوم لدينا ميزانية تواجه عجز 5 مليارات دينار وعندنا مستشفيات يكلف الإنفاق لها مليار ونصف المليار دينار و«عافية» يكلفني 500 مليون دينار، ونحن لدينا أموال ومبان، فلماذا أدفع للشركات ولدي 8 مستشفيات جديدة وحديثة ونسبة الإشغال فيها 50% ولا نستطيع تشغيلها، أليس من باب أولى أن نستغل الـ 500 مليون ونستقدم أعلى المراكز الصحية في العالم، فأنا تواصلت مع وزير الصحة والحكومة سحبت القانون وردته للمجلس بعد التصويت عليه، لكنني مع المرأة والمواطن، والكويت فيها خير ولكنها محتاجة (دبرة).



هل المرأة غاضبة منك بسبب هذا التصويت؟



٭ سأتحدث عن واقع الحال، أول ما حدث التصويت هناك أناس غضبوا علي وأنا من النوع الذي يحلل ويرى ويقرأ الأرقام، لأن تصويتي أمانة ومبني على أرقام، لأننا لا نستطيع أن نقرر بدون الاطلاع على الأرقام لأننا مؤتمنون على مصير دولة ومواطنين، وهذا ليس رفاهية أو ترفا وحينها وقفت على البوديوم وشرحت لهم وقلت الأسباب ونفس الذين انتقدوا اتصلوا يعتذرون بعد ما شرحت لهم وأعطيت خلفية كاملة ودراسة للوضع ومن حق المواطن أن يعرف إلى أين سنأخذه فهذه أمانة.



امتنعت في اللجنة التعليمية عن زيادة الإعانة للطلبة؟



٭ أول شيء في اللجنة كان زيادة مكافأة الطلبة خارج الكويت وكان حينها داخل اللجنة د.صبيح المخيزيم وسألته هل هناك دراسة؟ قال لي نعم وهذه الدراسة أخذت سنة ونصف ونحن نعمل عليها وبعد الاطلاع على الرسالة وهي رائعة وتغطي منطقة منطقة ودولة دولة وولاية ولاية ومحسوب بها كافة التكاليف، وعندما نقول نعم يستحقون الزيادة غصبا علي أوافق لأن مصلحة أبنائنا في الخارج ونعم أدفع لهم ونعطيهم ويستحقون و(يستاهلون)، وبعدها قدم في اللجنة أكثر من مقترح لزيادة الطلبة الدارسين في الداخل، وأرقام الزيادة مختلفة وعلى أي أساس قدمت كل تلك الاقتراحات وتحدثت مع ممثلي جامعة الكويت في اللجنة التعليمية عن وجود دراسة بشأن الزيادة وعلى المقترحات وقالوا ليست لديهم دراسة وكذلك وزارة المالية ليست عندهم دراسة حول حجم التضخم في الدولة وقلت إننا نحتاج إلى اتخاذ قرار وإذا لم تزودوننا بالمعلومات فكيف نتخذ القرار، ولو كانت هناك دراسة تقول إن الزيادة يجب أن تكون 100% سأوافق عليها لأنني أريد لهذا الطالب أن يتعلم ويستفيد وهذه الأموال تسخر للعلم والدراسة، والفكرة يجب أن نعرف كيف نتخذ قرارا يوثر على مستقبلنا.



لماذا إسقاط القروض حل خاطئ من وجهة نظرك؟



٭ حق الاقتراض للمواطن ليس محل خلاف نحن نرى ملف القروض من زاوية أخرى بأن هذا الملف منذ 30 سنة وكل مجلس أمة يأتي يطالب بإسقاط القروض لكن السؤال قبل 30 سنة كم كان عدد القروض، هي كانت بسيطة اليوم عدد المقترضين 530 ألف مواطن أي ثلث الشعب حسب الإحصائية الرسمية، معنى ذلك أن لدي مشكلة تكبر أم تصغر؟، بالطبع تكبر رغم أن المجالس المتعاقبة نوابها يستخدمون هذا الملف على الدوام ولكن هل تم حله، الإجابة الواقعية لم يتم حل ملف القروض، إذن الأمر حقيقي أم غير حقيقي من ناحية اقتصادية، الإجابة غير حقيقي، وكذلك من ناحية رغبة الحكومة في عدم حله حقيقية، إذن الحل خاطئ أم لا، الصحيح ان إسقاط القروض حل غير حقيقي، وفي حقيقة الأمر ما يطرح من النواب هو بيع وهم للناس وما ذكرته في التصريح السابق اليوم أنا أحتاج لأن أعرف لماذا المواطن يضطر للاقتراض بينما نحن من أغنى دول العالم ونملك أقوى العملات ولدينا الخدمات الأساسية مسخرة بالمجان، فلماذا يقترض المواطن؟ هنا نريد أن نعرف المشكلة الأساسية لأن المواطن الكويتي يستحق أن يعيش في رفاه، الكويت فيها خير ونحتاج «دبرة» كيف نتعامل مع مشاكلنا وملفاتنا لذلك نحتاج الى دراسة لملف القروض وعليه نستطيع وضع البديل الاستراتيجي ونضع الرواتب المناسبة والزيادات والعلاوات متى ما عرفنا حقيقة مشكلة الاقتراض، هل يعقل أن المتقاعد راتبه 800 دينار، كيف يعيش بهذا الراتب المتواضع كذلك الموظف راتبه 1200 إلى 1300 دينار هل هذا راتب مناسب لرب أسرة لذلك عندما نريد وضع قرارات حقيقية لحل مشكلة القروض يجب أولا معرفة أصل المشكلة وهي لماذا يضطر المواطن لأن يقترض وما هو نوعه وما هو حجمه حتى يحل ملف القروض جذريا حتى لا يأتي مجلس أمة مستقبلا ويطالب بإسقاط القروض يفترض اليوم ألا أناقش إسقاط القروض بل الواجب مناقشة تحسين مستوى معيشة المواطن ومناقشة البديل الاستراتيجي فهو الحل الأمثل وهناك حلول جذرية وممكن أن تصدر من المجلس السابق عندما نقف على حقيقة أسباب الاقتراض التي تحدث عندنا كيف أسست وكيف نشأت هل المواطن لا يريد أن يستقر هل هناك أحد يريد أن يتحمل ديناً، إذا نظرنا لعدد المقترضين الذين يبلغون ثلث المواطنين، تسقطه على المجتمع الأميركي فهو طبيعي لأن المواطن الأميركي عندما يقترض يعفى من الضريبة، لكن المواطن الكويتي ما هو الداعي الذي يجعله يضطر للاقتراض إلا وجود مشكلة حقيقية ويجب حلها.



هل وصلتك أي أرقام أو بيانات تخص ملف القروض؟



٭ لم يصلنا شيء، دخلنا في (حوسة) إسقاط القروض مع طالبي إسقاط القروض حاولنا أن نتصدى لهذا التوجه الخاطئ كحل لا بد أن نعرف حقيقة المشكلة ونقف على بيانات وأرقام الحكومة ونطلبها من الجهات المعنية لابد من مناقشة مشروع البديل الاستراتيجي، فالمواطن اليوم يريد تحسين وضعه المعيشي ومعالجة اختلال سلم الرواتب، لأنها ليست على مسطرة واحدة الذي يعمل في وزارة الأشغال يختلف عن نظيره في هيئة الطرق رغم نفس المستوى الوظيفي والمؤهل والخبرة.



هل أنت متفائلة بالمرحلة المقبلة؟



٭ دائما بطبعي متفائلة ومتمسكة بتفاؤلي، وسر تفاؤلي هو أن يأتي اليوم الذي تكون فيه الكويت عين المنطقة وستكون، وهذا أملي ولن أتنازل عنه، وما لنا غير الكويت.



ما وجهة نظرك التي تريدين إيصالها للحكومة المقبلة؟



٭ لابد أن يكون هناك توافق بين الحكومة والمجلس فلا نريد مجلسا ضد الحكومة أو حكومة تحابي مجلسا، فالانتخابات المقبلة مهمة ولا نريد من يمارس التحريض ضد المجلس الجديد، فإذا كان القادم مجلس تصادمي فلا طبنا ولا غدا الشر.



رسالتك الأخيرة؟



٭ على الشعب الكويتي ألا يقاطع الانتخابات، فليذهب ويصوت ويحسن الاختيار، فليس لنا غير هذه الديرة، وإذا كان هناك من تغيير فالسر في المرأة لأنها ستكون كلمة السر في الانتخابات.





