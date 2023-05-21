عبدالعزيز جاسم



تلقى مجلس إدارة كاظمة كتابا من قبل اتحاد الكرة يؤكد فيه على منح النادي الرخصة الخاصة بالمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي للموسم الرياضي 2023-2024. وكانت لجنة التراخيص بالاتحاد قد اجتمعت مساء الخميس الماضي، ووافقت على مشاركة كاظمة، كونه حامل لقب كأس سمو الأمير للعام الماضي.



إلى ذلك، قال المدرب المساعد لكاظمة التونسي أنيس الربيعي، أن المستوى الفني للفريق في لقاء القادسية لا يرضي الجهاز الفني واللاعبين، الذين سعوا لتحقيق الفوز لكن حالتهم البدنية لم تساعدهم على ذلك.



وبين أن الفريق مصاب بالإرهاق بعد المجهود الكبير الذي بذل في بطولة كأس سمو الأمير، حيث لعب الفريق لعب مباراتين أمام العربي والكويت في الدورين قبل النهائي والنهائي وكلاهما شهد أشواطا إضافية ومع استئناف الدوري مباشرة، فقد أثر الأمر بدنيا بشكل واضح على اللاعبين. بدوره، طمأن نجم الفريق وهدافه شبيب الخالدي عشاقه أمس الأول عقب الخروج من المستشفى بعد تلقي العلاج المناسب اثر الإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول عندما اصطدم بالرأس مع مدافع القادسية خالد إبراهيم.



وتوجه اللاعب بصحبة طبيب الفريق إلى المستشفى بعد انتهاء الشوط الأول، حيث خضع للأشعة التي أكدت سلامته، لكنه خضع لجراحة سريعة بإجراء 11غرزة في رأسه.