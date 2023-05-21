

يحيى حميدان



واصل منتخبنا الوطني لكرة الصالات تدريباته في معسكره بالعاصمة البوسنية سراييفو بعد وصوله الخميس الماضي، وذلك استعدادا للمشاركة في كأس العرب التي تستضيفها جدة في المملكة العربية السعودية بالفترة من 6- 16 يونيو المقبل.



وقال مدير إدارة منتخبات الصالات حسين حبيب، إن «الأزرق» سيلعب 3 مباريات تجريبية في سراييفو أمام منتخب البوسنة الثلاثاء المقبل، ثم ليبيا يوم الخميس، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة صربيا في 31 الجاري.



على صعيد آخر، توج الكويت بلقب كأس مرحلة الشباب (تحت 20 سنة) لكرة الصالات عقب فوزه على التضامن 3-2 في المباراة النهائية.



وقام بتتويج الفرق الفائزة الأمين العام المساعد لشؤون المسابقات والخدمات المساندة في اتحاد الكرة د.صالح المجروب ومدير مسابقات الصالات فراج الفراج.



وعقب إطلاق صافرة النهاية، حصلت أحداث شغب وتشابك بالأيدي بين جماهير الناديين في المدرجات مما أخر حفل التتويج لمدة نصف ساعة انتظارا لوصول قوة إسناد من رجال الشرطة لإخراج الجماهير بشكل كامل من صالة نادي الكويت للسيطرة على الوضع وعدم تفاقمه.