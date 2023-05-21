

أعلنت شركة مجموعة الوكالات الوطنية ممثلة علامة كيا المطوع، عن إطلاق بطولة كبرى للبادل في الكويت، والتي تحمل اسم «كيا ماستر العرب» في ملاعب «بادل إن» التي تبدأ منافساتها في الفترة اعتبارا من اليوم حتى 27 الجاري بمشاركة عربية متنوعة من كل من: الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، السعودية، مصر ولبنان.



وتعد البطولة واحدة من أهم بطولات البادل المقامة في الكويت، حيث ستجمع 280 لاعبا من فئات عمرية مختلفة تنوعت بين فئة الرجال وفئة السيدات، وفئة الناشئين تحت 16 عاما وتحت 12 عاما.



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس العمليات مهند أحمد المطوع عن سعادته بإطلاق هذه البطولة، وقال: «فخورون بإطلاق بطولة البادل التي ستقام في ملاعب بادل إن وفخورون بأن نكون شركاء نجاح لدعم هذه الرياضة التي أصبحت الكويت حاضنة مميزة لها»، مضيفا: «نؤمن بأهمية دعم الشباب في مجال الرياضة وشتى المجالات الأخرى لنسهم في صقل المواهب وتنمية الطموح للوصول إلى المراكز العالمية تحت اسم الكويت».



واختتم مهند المطوع تصريحه بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم هذه البطولة والاتحاد الكويتي للبادل مع أمنياته بالتوفيق لجميع المشاركين.



من جانبها، قالت مديرة التسويق في شركة كيا المطوع منى العيسى: «من الطبيعي أن تكون كيا المطوع من أوائل الداعمين للشباب، خاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي، كما يمثلون فئة مهمة من الفئات التي تسعى كيا الى تقديم الخدمات لهم وتوفير الطرازات العصرية التي تستهدفهم، إلى جانب الطرازات المختلفة التي تلبي احتياجات الجميع».



هذا، وتأتي البطولة إيمانا من «كيا المطوع» بأهمية تشجيع المواهب الكويتية الشابة، والتي تتماشى مع شعار كيا «الحركة الملهمة» الذي تم إطلاقه مؤخرا، كما تندرج تحت إستراتيجية «كيا» التي تسعى لتكون عنصرا فعالا في المجتمع من خلال نشاطات متعددة.



يذكر أن هذا النوع من المبادرات ليس بالأمر الجديد على شركة مجموعة الوكالات الوطنية الممثلة لعلامة كيا المطوع، حيث قامت مؤخرا برعاية منتخب كرة القدم للسيدات، بالإضافة الى الشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية رافا نادال في الكويت.