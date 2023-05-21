سيضمن باريس سان جرمان إحراز لقب الدوري الفرنسي في كرة القدم للمرة الحادية عشرة في تاريخه، وفض الشراكة مع سانت اتيان في الصدارة، في حال فوزه على ضيفه أوكسير وفشل مطارده المباشر لنس بتحقيق النقاط الثلاث على أرض لوريان في المرحلة السادسة والثلاثين.



وفي حال تتويجه، سيكون اللقب التاسع لسان جرمان في 11 موسما.



كما سيسجل سان جرمان رقما قياسيا بحال تتويجه، عندما سيصبح أول فريق يتصدر الدوري من المرحلة الأولى حتى الأخيرة. كما انه يحتل صدارة الدوري منذ 22 أغسطس 2021، في 71 مرحلة قياسية تواليا سيحاول رفعها إلى 74 مع انتهاء الدوري.



ويتساوى سان جرمان بعشرة ألقاب مع سانت اتيان المتوج آخر مرة في 1981، فيما يملك مرسيليا تسعة ألقاب آخرها في 2010 ويتساوى موناكو ونانت بثمانية.



ويتصدر فريق العاصمة برصيد 81 نقطة قبل ثلاث مراحل على ختام الموسم، مقابل 75 للنس، ومن المتوقع أن تكون مواجهة أوكسير السادس عشر سهلة، بعد ان تفوق عليه ذهابا بخماسية نظيفة.



كما تتركز الأنظار على بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سيعلن مصيره بعد انتهاء الموسم حسب والده ووكيل اعماله، في ظل تقارير حول انتقاله إلى الدوري السعودي أو عودته إلى ناديه السابق برشلونة حيث حقق انجازات باهرة.



ماركينيوس يجدد عقده حتى 2028



أعلن نادي باريس سان جرمان تمديد عقد قائده قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس حتى عام 2028.



قال النادي في بيان «يسر باريس سان جرمان أن يعلن أنه توصل إلى اتفاق مع ماركينيوس لتمديد عقده. سيواصل المدافع البرازيلي البالغ من العمر 29 عاما والفريق الازرق والاحمر مغامرتهما معا حتى 30 يونيو 2028».



ألمانيا



يخوض الوصيف بوروسيا دورتموند اختبارا سهلا أمام مضيفه أوغسبورغ الثالث عشر في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وتألق دورتموند بشكل كبير على ملعبه «سيغنال إيدونا بارك» هذا الموسم حيث حقق 14 فوزا مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة، لكنه يعاني الأمرين خارجه.