يأمل فالنسيا أن يستغل الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها ريال مدريد جراء خروجه من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لحصد النقاط الثلاث والابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط، وذلك عندما يستضيفه ضمن منافسات المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وكان فالنسيا أبرز المستفيدين في سباق البقاء بالمرحلة الماضية بعدما عاد بفوز ثمين في الدقائق القاتلة من سلتا فيغو 2-1، في حين منيت بقية الفرق المتصارعة إسبانيول وخيتافي وبلد الوليد وقادش وألميريا بهزائم. ويحتل فريق «الخفافيش» المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن أول الهابطين (خيتافي) قبل 4 مراحل من النهاية، في حين يتحضر لموقعة مهمة أمام الميرينغي أبطال الموسم الماضي.



ويأمل فالنسيا أن يصل ريال مدريد إلى ملعب «ميستايا» محطما ويائسا من نهاية الموسم، بدلا من السعي للعودة بالنقاط الثلاث لتعزيز مركزه الثاني والابتعاد عن جاره اللدود أتلتيكو الذي يلاحقه كظله ويتأخر عنه بفارق نقطتين فقط قبل أن يستضيف أوساسونا أيضا.



من جهته، أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، انه لايزال يعتمد على مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، حامل الكرة الذهبية الموسم الماضي، وباقي أفراد الفريق الذي تعرض لخسارة مذلة على أرض مان سيتي 0-4، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال: «التشكيك بكريم لا معنى له. قد يقدم مباراة سيئة، هذا وارد، لكنه لم يكن الوحيد. كان وسيبقى لاعبا مهما جدا، أسطورة في هذا النادي. إذا لم يقدم مباراة كبيرة، لن يتغير شيء. الفريق بأكمله لم يكن جيدا، وليس كريم وحده».



وتابع «كان موسما جيدا، لكن طبعا كان يمكن أن يكون أفضل». وأردف «هذه مجرد خسارة. أنا متحفز وراغب في تقديم الأفضل هنا. لدي عقد حتى 30 يونيو 2024 وأريد الوصول إلى نهايته»، قاطعا المجال أمم تكهنات انتقاله لتدريب منتخب البرازيل.



إيطاليا



تشهد المرحلة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم قمة بين نابولي البطل وإنتر على وقع احتفال الأول باحرازه اللقب للمرة الأولى منذ عام 1990 وبلوغ الثاني نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2010. ويسافر «نيراتزوري» إلى جنوب إيطاليا بعدما أطاح بجاره ميلان (2-0ذهابا و1-0إيابا) في نصف نهائي المسابقة القارية الأم، في حين مازالت جماهير نابولي تحتفل بفوز فريقها بالسكوديتو للمرة الثالثة في تاريخه والأولى بعد ثنائيته مع الأسطورة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا عامي 1987 و1990.



وفي حين أن التعادل أو الخسارة لا يؤثران على نابولي، فإن نتيجة مماثلة لإنتر ستضعه في مرمى نيران منافسيه الساعين الى مقعد في دوري الأبطال، حيث يحتل «نيراتزوري» المركز الثالث بـ 66 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن لاتسيو الرابع الذي سيواجه أودينيزي اليوم.