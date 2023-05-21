أهدى نوتنغهام فورست لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى المتصدر مان سيتي بعدما تغلب على أرسنال مطارده المباشر 1-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 37 لـ وقبل الأخيرة لـ «البريمييرليغ»، ليبقى فريق «المدفعجية» عند رصيده السابق 81 نقطة، وبفارق 4 عن المتصدر، ويفقد آخر آماله بنيل اللقب الانجليزي الأهم، فيما تقدم نوتغهام فورست إلى المركز الـ 16 برصيد 37 نقطة، وسجل هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض النيجيري تايوو اونيى (19).



إلى ذلك، أحرز كاسيميرو لاعب الوسط هدفا رائعا ليقود مان يونايتد إلى الفوز 1-0 على بورنموث، والاقتراب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وأصبح رصيد فريق «الشياطين الحمر» 69 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف خلف نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب.



وسيطر يونايتد على اللعب في البداية وسجل الهدف بعد تسع دقائق عندما حاول ماركوس سينيسي مدافع بورنموث إبعاد تمريرة من كريستيان إريكسن، لكن كاسيميرو تابعها وسجل بتسديدة بهلوانية رائعة.



وفي المباراة الثانية تعادل ليفربول على ملعبه مع استون فيلا 1-1، ليرفع «الريدز» رصيده إلى 66 نقطة بعدما سجل له البرازيلي روبيرتو فيرمينيو هدف التعادل (89)، في المركز الخامس، فيما وصل استون إلى 58 نقطة في المركز السابع، وفي مباريات أخرى تعادل فولام مع كريستال بالاس 2-2، وولفرهامبتون مع ضيفه ايفرتون 1-1.



كما تعرض توتنهام لخسارة جديدة مفاجئة أمام ضيفه برنتفورد 1-3.



وهذه خامس خسارة في آخر 7 مباريات لفريق شمال لندن الذي بات مركزه السابع مهددا، وبالتالي تأهله إلى المسابقات الأوروبية.



تقدم توتنهام عبر هدافه الدولي هاري كاين، من ضربة حرة بعيدة رائعة، رافعا رصيده إلى 28 هدفا هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الهدافين (8).



لكن برنتفورد رد في الشوط الثاني عبر ثنائية الكاميروني براين مبويمو (50 و62)، قبل أن يحسم الكونغولي الديموقراطي يوان ويسا النتيجة من مسافة قريبة (88).



ويستعد مان سيتي للتتويج بطلا للدوري الانجليزي الممتاز عندما يستقبل تشلسي ضمن منافسات المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.



وسيكون لقب الدوري منصة لسيتي نحو احراز ثلاثية نادرة لم يحققها في إنجلترا سوى جاره مان يونايتد عام 1999، علما أن سيتي سيواجه جاره يونايتد في نهائي كأس انجلترا في الثالث من يونيو قبل أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشر منه ضد إنتر على ملعب أتاتورك في اسطنبول.



كما يلتقي اليوم وست هام مع ليدز يونايتد وبرايتون مع ساوثمبتون.