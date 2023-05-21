تجددت، مساء أمس الاحتجاجات الشعبية الأسبوعية ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع العشرين على التوالي.



وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تظاهرة احتجاجية مركزية انطلقت من شارع «كابلان» وسط تل أبيب، وصولا إلى شارع «ديزنجوف».



ورفع عدد من المشاركين في التظاهرة العلم الفلسطيني، وصورة للصحافية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة بالتزامن مع مرور عام على استشهادها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في «جنين».



ورفع المشاركون في المسيرة يافطات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: «حياة الفلسطينيين مهمة»، «شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرا»، و«لا ديموقراطية مع الاحتلال»، «نتنياهو، سموتريتش، بن غفير، تهديد للسلام في العالم»، و«ياريف ليفين (وزير القضاء الإسرائيلي) عدو للديموقراطية»، و«حان وقت إسقاط الديكتاتور» و«حكومة العار»، و«بيبي (نتنياهو) فاقد للأهلية»، و«الابارتهاد لا يتوقف عند الخط الأخضر»، و«لا أحد فوق القانون»، و«إصلاحات ليفين القضائية نهاية للديموقراطية».



وتظاهر الآلاف عند مفترق «حوريف» في مدينة «حيفا» شمالا، وعند مفترق «كركور» قرب «الخضيرة»، ونظمت تظاهرة احتجاجية ضد خطة إضعاف القضاء لأول مرة في «الرملة»، كما نظمت تظاهرات مماثلة في عدة مدن وبلدات ومفترقات طرق.