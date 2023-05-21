أثار قرار الحكومة السورية فتح الباب أمام تصدير محصولي البطاطا والثوم، مخاوف من ارتفاع اسعارهما في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.



وعبر سوريون عن تلك المخاوف على مواقع التواصل الاجتماعي محذرين من احتمال ارتفاع سعرهما بشكل يفوق قدرة اصحاب الدخل المحدود على شرائهما خاصة وان البطاطا تعتبر من الخضار التي تشكل حلا منقذا لكثير من الاسر التي اختصرت قوائم مشترياتها من الخضراوات بسبب غلائها. كما يتخوف السوريون من أن يؤدي القرار إلى انقطاعهما من السوق كما حدث سابقا مع محصول البصل.



في المقابل يجادل المدافعون عن القرار بأن الفلاح يعاني هو الآخر من غلاء الأسمدة والمحروقات وأن اعتماده بالكامل على السوق المحلية سيعني خسارة أليمة لهذا الموسم.



وقد اعلن رئيس مجلس الوزراء «حسين عرنوس» عن موافقته على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة فتح باب التصدير لمادة بطاطا الطعام والثوم للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية، وذلك بغية دعم الفلاحين.



وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في منشور عبر صفحتها الرسمية في «فيسبوك» أنه تم السماح بتصدير كميات من البطاطا تقدر بـ 40 ألف طن وذلك حتى نفاذ الكمية.



وتابعت أن التوصية تتضمن السماح بتصدير مادة الثوم الأخضر بكمية 5 آلاف طن كحد أقصى وذلك لمدة شهرين.



وتأتي الموافقة على تصدير هذه الكميات من مادة بطاطا الطعام الفائضة عن حاجة السوق المحلية، بدعوى دعم الفلاحين وضمان عدم تعرضهم للخسارة، على أن تقوم «وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي» و«الاتحاد العام للفلاحين» و«اتحاد غرف الزراعة السورية» بمراقبة السوق.



وبموجب قرار صدر في ديسمبر 2022، تم إيقاف تصدير البطاطا اعتبارا من 1 من يناير الماضي وحتى 31 من مارس، بهدف تأمين حاجة السوق المحلية من هذه المادة بكميات كافية.



وسبق قرار الحكومة، تحذيرات من تعرض المزارعين لخسائر جمة جراء وفرة محصول الثوم مقارنة بالحاجة المحلية، ومطالبات بفتح باب تصديره لتعويض الفلاح الذي يبيعه بين 200-500 ليرة في مناطق مصياف وسهل الغاب، فيما يصل إلى الأسواق بأسعار أقلها 3000 ليرة، لتتجاوز في بعض المناطق 5000 ليرة، علما أن تكلفة إنتاج الكيلو الواحد لا تقل عن 3500 ليرة.