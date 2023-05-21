أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء»، أن الإنفاق الرأسمالي لشركة نفط الكويت شهد طفرة كبيرة خلال الأشهر الماضية، وتحديدا في فترة الأشهر الأربعة الأولى من 2023 ليبلغ 630 مليون دينار. وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «نفط الكويت» قامت بتوقيع 51 عقدا مع شركات محلية وعالمية لتنفيذ أعمال داخل الشركة خلال العام المالي وبعضها يمتد لعدة سنوات، مشيرة إلى أن شهر يناير شهد أكبر قيمة لتوقيع العقود حيث قامت الشركة بتوقيع 27 عقدا بقيمة 379.7 مليون دينار، فيما قامت الشركة بتوقيع عقدين بقيمة 3.3 ملايين دينار خلال شهر فبراير، وخلال شهر مارس تم توقيع 16 عقدا بقيمة 233.5 مليون دينار، وخلال شهر أبريل 2023 تم توقيع 6 عقود بقيمة 13.54 مليون دينار. وتتوزع العقود ما بين مشاريع حفر آبار وبناء منشآت إنتاج جديدة وتحسين أخرى ومشاريع لمعالجة وحقن المياه وتزويد الشركة بعمالة حفر وإنشاء محطات كهرباء. وذكرت المصادر أن المشاريع الخاصة بالمحافظة على الإنتاج في «نفط الكويت» تقدر بنحو 70% من إجمالي المشاريع الرأسمالية، وذلك نتيجة لتقادم مكامن الشركة وارتفاع معدلات المياه المنتجة.