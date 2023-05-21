وقع وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتصارعان خلال المحادثات الجارية في مدينة جدة بالسعودية، على اتفاق هدنة إنسانية لمدة سبعة أيام، بحسب "العربية"، وذلك بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وينص الاتفاق على وقف لإطلاق النار يبدأ سريانه بعد 48 ساعة من لحظة التوقيع.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مراقبة تتكون من السعودية والولايات المتحدة وتتضمن ممثلين عن كل من الجيش وقوات الدعم السريع.

ويشمل الاتفاق خروج القوات العسكرية من المستشفيات والسماح بإصلاح المرافق الخدمية الأساسية. كذلك يلحظ الاتفاق تشغيل المستشفيات وتوزيع المساعدات الإغاثية على المحتاجين.

في سياق متصل، يشدد الاتفاق على السماح بجمع جثامين قتلى الاشتباكات ودفنها.