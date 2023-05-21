زكت رابطة الصداقة الكويتية - الإيرانية الشيخ علي الخالد الصباح رئيسا لها والدكتورة خديجة المحميد وإبراهيم البغلي نائبين للرئيس.

وشكلت الرابطة في اجتماع عقدته أمس السبت هيئتها الإدارية ووضعت رؤية الرابطة في نشاطها وتشمل الخطط والأهداف والبرامج الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تنظيمها في الفترة المقبلة.

وفي ختام اجتماعها كرمت الرابطة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت محمد إيراني بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية لدى البلاد.

وأسست رابطة الصداقة الكويتية - الإيرانية عام 2013 من مجموعة من الشخصيات العامة المهتمة بشؤون العلاقات الكويتية - الإيرانية وتقابلها نظيرتها الإيرانية - الكويتية وتهدفان إلى تقوية الروابط الشعبية وأواصر الصداقة بين الشعبين الصديقين الكويتي والإيراني.

وتعاقب على رئاسة الرابطة منذ تأسيسها كل من المرحوم الوزير الأسبق الدكتور عبدالرحمن العوضي والوزير الأسبق المرحوم الدكتور محمد السنعوسي حيث تم القيام بعدة زيارات إلى إيران للقاء رؤساء ومسؤولين إيرانيين وشخصيات شعبية وثقافية واقتصادية.