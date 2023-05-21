على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة الخاص باستعراض منتصف المدة لإطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 المنعقد في ولاية نيويورك ،التقى رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مامي ميزيتوري الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،حيث نقل الفريق المكراد تحيات القيادة السياسية في دولة الكويت وشكرها على التعاون المستمر بين قوة الاطفاء العام ومكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث منذ تكليف قوة الاطفاء العام بمتابعة ملف تنفيذ اطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 في دولة الكويت.

وأوضح موافقة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح ووزارة الخارجية على استضافة دولة الكويت المؤتمر العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث خلال العام القادم.

ومن جانبها، اعربت ميزيتوري عن سعادتها واثنت على الدور الكبير التي تقوم به دولة الكويت وخصوصا في مجال العمل الانساني والحد من مخاطر الكوارث. واعربت عن اعتزازها وتقديرها على موافقة القيادة السياسية في دولة الكويت على استضافة المؤتمر العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث في سنة 2024.

حضر الاجتماع سوجيت مهانتي رئيس مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وفادي جنان نائب الرئيس والعقيد د. مشاري جابر حسن ضابط اتصال دولة الكويت مع مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.