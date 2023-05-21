أسامة أبو السعود

تزامناً مع انطلاق اختبارات العام الدراسي، وتفعيلاً لرسالتها في ترسيخ قيم الوسطية والأخلاق الإسلامية، ونشر الوعي الديني والثقافي وتحقيقاً لقيم الشراكة والعمل المؤسسي أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن إطلاق حملتها التوعوية تحت شعار (خطورة الغش على الفرد والمجتمع) برعاية من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقامت الوزارة بإعداد خطبة الجمعة بعنوان: ( من غشنا فليس منا) وتعميمها على جميع مساجد الدولة وأصدر السيد وكيل الوزارة تعميماً إدارياً بضرورة الاهتمام بالخطبة الموزعة لما تضمنته من توجيهات ومعان مهمة حول مكافحة هذه الظاهرة في المجتمع.

وأكد مدير إدارة الشؤون الفنية المنسق العام للحملة د. بدر الظفيري، أن الوزارة وبناءً على توجيهات وزير الأوقاف أعدّت خطة ثقافية وتوعوية تتضمن الندوات والمحاضرات الدينية في المساجد، وستتضمن عدداً من المواضيع المهمة في مكافحة ظاهرة الغش.

وستنطلق الحملة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة وبمشاركة وزارة التربية وجامعة الكويت وهيئة مكافحة الفساد نزاهة.