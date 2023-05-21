العازمي: نهدف الى ترسيخ مفهوم طب الأسرة في منطقة الخليج العربي وتطوير المنظومة الصحية

عبدالكريم العبدالله

أعلنت الجمعية الخليجية لطب الأسرة عن تشكيل مجلس إدارتها برئاسة دولة الكويت عبر تزكية رئيس رابطة العائلة الكويتية د.محمد العازمي، بإجماع جميع الروابط والجمعيات الخليجية لطب الاسرة.

وجاء في تشكيل مجلس إدارة الجمعية الخليجية لطب الاسرة تعيين رئيس رابطة أطباء العائلة البحرينية البروفيسور د.فيصل الناصر نائباً للرئيس ، ونائب رئيس الرابطة القطرية لأطباء الاسرة د.منى طاهر أميناً للسر، والرئيس الفخري لرابطة اطباء العائلة الكويتية د.هدى الدويسان أميناً للصندوق.

وضمت الجمعية 8 لجان ، وهي لجنة العلاقات العامة والاتصال برئاسة نائب رئيس جمعية الاطباء البحرينية د.أمل الغانم ، و د.فرح الزعابي نائب رئيس شعبة الامارات لطب الاسرة رئيسا للجنة العلمية والاكاديمية، فضلا عن تزكية د.ملاك الشمري رئيس الجمعية السعودية لطب الاسرة والمجتمع رئيسا للجنة المالية وتنمية الموارد.

وتم تزكية د.سامية العبدالله رئيس الرابطة القطرية لطب الاسرة والمجتمع رئيساً للجنة السياسات والبروتوكولات الصحية، ود.عبدالعزيز المحرزي الرئيس المنتخب للمنظمة العالمية لاطباء الاسرة بمنطقة شرق المتوسط - نائبا للرئيس، و د.اشرف امير نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الاسرة والمجتمع - رئيساً للجنة العلاقات الدولية، اضافة الى تزكية د.مرام الشربتي امين سر جمعية الاطباء البحرينية - رئيسا للجنة الانشطة والفعاليات، و البروفيسور توفيق خوجه الامين العام لاتحاد المستشفيات العربية رئيساً للجنة الابداع والابتكار ، ود.وديعه الشريفة رئيس شعبة الامارات لطب الاسرة - نائبا للرئيس، و د.اسماء الشيذانية رئيس الرابطة العمانية لطب الاسرة - رئيسا للجنة الدراسات والبحث العلمي والنشر،

وقال رئيس الجمعية الخليجية لطب الاسرة د.محمد المزعل العازمي في مؤتمر صحافي، أن مقر الجمعية الخليجية لطب الاسرة الدائم في سيكون في دولة الكويت تحت مظلة الجمعية الطبية الكويتية ، مع ضمان استقلاليتها المالية والإدارية بما لا يتعارض مع لوائح الجمعية الطبية الكويتية، مع اعتماد مدة 3 سنوات لكل مجلس ادارة ، بحيث يتم ترشيح مجلس ادارة جديد كل 3 سنوات

وبين أن من أهداف الجمعية ترسيخ مفهوم طب الأسرة في منطقة الخليج العربي وتطوير المنظومة الصحية على قاعدة قوية مبنية على الرعاية الصحية الأولية ، و توفير الدعم والريادة لتخصص طب الاسرة والممارسين العاميين في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تمثيل وتعزيز الوضع العام لإطباء الأسرة والمجتمع والممارسين العاميين من خلال توعية المجتمع الخليجي الطبي بدور وأهمية هذا التخصص، و تنسيق وتنظيم الأنشطة العلمية والتعليمية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية في تخصص طب الاسرة الذي يحقق مواكبة مهنة الطب في البلاد والتقدم والتطور في عالم الطب والتعاون مع الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية في هذا المجال .

وتابع : من الاهداف ايضا الارتقاء بمعدلات الجودة والفاعلية للرعاية الصحية الأولية عن طريق تبادل الخبرات والتجارب، و المشاركة الفاعلة والتنسيق المشترك في صياغة السياسات الطبية والصحية الخاصة بطب الأسرة ، و دعم البحث العلمي المشترك في دول الخليج لتعزيز صحة المجتمع الخليجي والصحة العامة، فضلا عن توصية المبادرات الوطنية بين دول الخليج لتعزيز مبدأ الصحة المجتمعية ، تشجيع سبل التعاون ودعمها وتبادل الخبرات بين الأطباء بدول مجلس التعاون الخليجي

واضاف : ايضا من الاهداف عقد الاتفاقات بين الهيئات بدول مجلس التعاون الخليجي والهيئات الأجنبية بما يخدم اهداف الجمعية ، و المساهمة في رفع المستوى الصحي لدول مجلس التعاون الخليجي وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية .

وكشف عن الاتفاق على تحديد تاريخ 19 مايو من كل عام بأن يكون يوم طبيب الاسرة الخليجي، مشدداً على أن اكتمال العقد الخليجي عبر انشاء الجمعية الخليجية لطب الاسرة هو تحقيق لحلم كل طبيب اسرة خليجي ، الامر الذي يعكس ابراز دور اطباء الاسرة على مستوى الخليج وتبيان دورهم المهم والحيوي في المنظومة الصحية ، فضلا عن خلق فرص للتدريب وتبادل الخبرات فيما بينهم في هذا المجال ، وقد استلهمنا هذه الفكرة من حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله ورعاهم في دعم التعاون الخليجي المشترك في كل المجالات، خاصة مجال الرعاية الصحية الاولية