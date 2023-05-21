الوزارة تستعد لاعتماد التقديم الكامل للمعاملات العقارية عن طريق خدمات موقع الوزارة الالكتروني وتطبيق "سهل"

أسامة أبو السعود

أصدر وكيل قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بالتكليف وليد الغانم، بوزارة العدل تعميماً يقضي بموجبه السماح لمكاتب العقار تقديم معاملات البيع مباشرة لإدارة التسجيل العقاري دون اشتراط حضور أصحاب العلاقة، وذلك وفقاً للشروط الموضحة في التعميم .

وجاء في تعميم وزار العدل الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه، أن أهم تلك الشروط إرفاق صورة من دفتر الوسيط العقاري وتقديم عقد البيع الابتدائي موقع من أطراف مع تقديم أصل وثيقة التعامل .

ويأتي هذا الإجراء خطوة في المعاملة سعي وزارة العدل باتجاه الاستعداد لاعتماد التقديم الكامل للمعاملات العقارية عن طريق الخدمات الإلكترونية المرتبطة بموقع وزارة العدل وتطبيق سهل الحكومي ضمن خطط الوزارة لرقمنة الخدمات الحكومية .