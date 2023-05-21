عبدالحميد الخطيب

تستضيف القاهرة والإسكندرية في مصر عروض مهرجان «تري كور» الفرنسي للأفلام القصيرة جدا في دورته الـ 25 خلال الفترة من 2 حتى 11 يونيو المقبل.

وقالت د.ريم لطفي منسق عام المهرجان بمنطقة الشرق الأوسط: إن دورة المهرجان هذا العام تحمل الكثير من المفاجآت لصناع وجمهور الأفلام القصيرة جدا والتي نحتفل خلالها باليوبيل الفضي للمهرجان الذي يتميز بخصوصية أفلامه التي تعرضها قارات العالم في وقت واحد ولا يتجاوز مدة الفيلم الواحد منها 4 دقائق.

وأضافت: إن مصر كانت من أولى الدول العربية التي أدركت قيمة وأهمية هذا المهرجان بالنسبة لصناعة الأفلام ومستقبلها، لذلك استضافت 8 نسخ منه وعرضت أفلامه في القاهرة والإسكندرية، مشيرة إلى أن العروض ستكون قاصرة على الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة مثل الأفلام الروائية والوثائقية والتحريك والمسابقة الخاصة بأفلام المرأة وأفلام الـ 48 ساعة.

وقال د.أسامة أبو نار رئيس المهرجان في مصر: تتسع دائرة عروض أفلام المهرجان هذا العام لتواكب الدورة الـ 25 من المهرجان، وسنعرض أفلامه في عدد من الأماكن المهمة مثل سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ومركز الإبداع الفني والجامعة البريطانية ومدرسة الجيزويت، وفي الإسكندرية بمركز الحرية للإبداع، لافتا إلى أن حفل ختام المهرجان سيقام السبت 10 يونيو المقبل في الجامعة البريطانية، وسيكرم خلاله عددا من النجوم المصريين والعرب الذين لعبوا دورا مؤثرا في السينما العربية الطويلة والقصيرة على حد سواء.