

يتناول أحدث موسم من مسلسل (hacker:HUNTER)، وهو العمل الأول من نوعه الذي يعرض الجرائم الإلكترونية الحقيقية، وقصص الأطفال الذين تحولت القرصنة إلى لعبتهم المفضلة.

وسيتم بث المسلسل الذي شاركت في إنتاجه «كاسبرسكي» للعام الثاني على التوالي في جميع أنحاء العالم على قناة «يورو نيوز» الإخبارية العالمية الرائدة في أوروبا، حيث ستعرض الحلقة الأولى في 19 مايو.

ويدخل الأطفال عالم الإنترنت في سن مبكرة، وتظهر الدراسات الحديثة أن 70% منهم يقضون ما لا يقل عن ثلاث ساعات على الأجهزة يوميا. وفي الوقت نفسه، يستخدم نحو نصف الآباء فقط تطبيقات الرقابة، أو يشرفون على الأطفال أثناء استخدامهم للأجهزة الإلكترونية، في حين تبدي النسبة المتبقية درجة أدنى من الاهتمام إزاء سلوك أطفالهم. ويتساءل المسلسل الجديد (hacker:HUNTER) عن أسباب انخراط الأطفال بأعداد كبيرة في عالم القرصنة، كما يستكشف الطريقة التي تقود الأطفال إلى هذا المسار الخطير.

ويقدم المسلسل المكون من أربعة أجزاء نظرة عامة حول كيفية تعرف الأطفال إلى عالم القرصنة، والأدوات التي تقدمها صناعة الجرائم الإلكترونية لمساعدة أولئك الذين يفتقرون إلى مهارات البرمجة المتقدمة، لتجربة الدخول إلى مجال القرصنة. ويناقش أيضا موقف النظام العقابي عند التعامل مع المجرمين القاصرين، ويطرح في الختام سؤالا عن احتمال توفير أي مخرج للأطفال الذين تورطوا بالدخول إلى عالم الجريمة السيبرانية.

• تكشف حلقة «التوظيف» «Recruitment» الطريقة التي يتبعها المجرمون السيبرانيون للتعرف على الأطفال من ذوي الخبرة خلال الألعاب عبر الإنترنت، ثم يقومون بإعدادهم حتى يتمكنوا من تنفيذ مهام القرصنة. وتدور أحداث المسلسل حول قصة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات علمت والدته أن ابنها متورط مع مجموعة قراصنة، عندما طلب شراء بندقية وإيصالها إلى منزلهم.

• تتناول حلقة «أطفال النصوص» «Script kiddies» ظاهرة تعكس نفس الاسم، والصناعة السرية التي تخدم احتياجات الأشخاص الذين يفتقرون إلى المهارات التقنية، ولكنهم يحاولون باستمرار دخول عالم القرصنة. وتستند الحلقة إلى شهادة طفل مراهق اخترق شبكة مدرسته باستخدام أدوات ونصوص متاحة للمستخدمين، لكنه تعرض للطرد في نهاية المطاف.

• تركز حلقة «العقوبة» «Punishment» على قصة مبتكر لأحد أكثر منتديات القرصنة انتشارا لبيع البيانات المخترقة في العالم، وتمكن من إنشاء منتدى سري وهو لم يتجاوز من العمر 14 عاما. وتطرح تساؤلات حول إمكانية معاقبة القاصرين على الجرائم التي يرتكبونها عبر الإنترنت، وطبيعة العقاب الذي قد يفرض عليهم.

• تهدف حلقة «إعادة التأهيل» «Rehab» إلى مساعدة الجمهور للإجابة عن السؤال حول إمكانية إعادة تأهيل القراصنة، وإمكانية الوثوق بهم بعدها. وتأخذ الحلقة المشاهدين إلى مركز إعادة تأهيل القراصنة الهولنديين للتحدث مع محترفي برنامج إعادة التأهيل والقراصنة السابقين.

ويتضمن المسلسل تعليقات عميقة من ماركو بريوس نائب مدير فريق البحث والتحليل العالمي في كاسبرسكي، وكريستيان فونك رئيس GReAT DACH، ومايك جونز الباحث في مجال الأمن السيبراني، وألكسندر أوربيليس محامي الأمن السيبراني، وكيلي دنلاب عالم النفس السريري، وبن كوبر محامي قضايا الترحيل وآخرين.

ويقول راينر بوك، المنتج التنفيذي لمسلسل (hacker:HUNTER): «إن الأطفال فضوليون بطبيعتهم رغبة منهم في اللعب، وهذا شيء مذهل جدا. وبالنسبة إلى هذا الموسم من المسلسل، سألنا أنفسنا عن العواقب المترتبة إذا تحول هذا الفضول إلى سلوك إجرامي. وهل يمكن لشخص يبلغ من العمر 14 عاما أن يكتشف أنه يفعل شيئا غير قانوني أثناء جلوسه على جهاز الكمبيوتر في غرفته؟ إنه موضوع رائع، وتعتبر حلقاتنا الأربع مقدمة قصيرة ومسلية وبسيطة للآباء ولأي شخص مهتم بالثقافة الرقمية».

وبعد بثها على قناة يورونيوز، ستصدر الحلقات أيضا على قناة كاسبرسكي على يوتيوب (Tomorrow Unlocked) حول ثقافة التكنولوجيا.

وتم إخراج هذا الموسم من المسلسل بواسطة هوغو بيركلي وديدي ماي هاند ولارا ميسا إنغرام. وكانت نفس مجموعة المخرجين قد عملت على إخراج مسلسل (hacker:HUNTER “Next Level”)، وهي أول سلسلة وثائقية تم إنتاجها بشكل مشترك من قبل كاسبرسكي و«يورونيوز».

وتم إصدارها في صيف العام الماضي 2022، حيث بلغ عدد المشاهدين 98 مليون شخص في 30 دولة حول العالم.