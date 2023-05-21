فازت رواية «تغريبة القافر» للكاتب زهران القاسمي من سلطنة عمان، بالجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر 2023»، في دورتها الـ16.

وحصدت «تغريبة القافر» الجائزة عقب تنافسها مع 5 روايات عربية أخرى ضمن القائمة القصيرة، وهي: «منا» للصديق حاج أحمد من الجزائر، و«حجر السعادة» للكاتب أزهر جرجيس من العراق، و«كونشيرتو قورينا إدواردو» لنجوى بن شتوان من ليبيا، و«أيام الشمس المشرقة» لميرال الطحاوي من مصر، و«الأفق الأعلى» لفاطمة عبدالحميد من السعودية.

وجاء الإعلان عن الرواية الفائزة خلال حفل استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الأحد، وحضرته باقة من ألمع الكتاب والأدباء والناشرين العرب، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم للدورة الحالية برئاسة الروائي محمد الأشعري، وعضوية كل من: ريم بسيوني، أكاديمية وروائية مصرية، وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عمانية، وتيتز روك، أستاذ جامعي ومترجم سويدي، وفضيلة الفاروق، روائية وباحثة وصحافية جزائرية، وفلور مونتانارو، منسقة الجائزة، ويعقب الحفل مؤتمر صحافي للكاتب صاحب الرواية الفائزة بالجائزة.