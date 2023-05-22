بدأت السلطات الباكستانية محاكمات بالمحاكم العسكرية للمتورطين في أعمال الشغب والهجمات على المنشآت العسكرية التي وقعت إثر اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان مؤخرا قبل إطلاق سراحه بكفالة.



وجاء الإعلان عن هذه المحاكمات من قبل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي للجيش في وقت متأخر أمس الأول.



وأوضح المكتب الإعلامي، أن قائد الجيش تفقد المنشآت العسكرية «التي خربها مثيرو الشغب بدوافع سياسية» في مدينة لاهور شرقي البلاد.



وقال قائد الجيش مخاطبا الضباط والجنود في مقر إحدى هذه المنشآت: «بدأت العملية القانونية لمحاكمة المخططين والمحرضين والجناة المتورطين في مأساة 9 مايو الجاري بموجب قانون الجيش الباكستاني وقانون الأسرار الرسمية».



وقال رئيس الوزراء شهباز شريف امس، إن الأشخاص الذين تورطوا في هجمات على مؤسسات مدنية سيحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب في محاكم مدنية.



ووفقا لخبراء قانونيين، فإن المحاكمات بموجب قوانين الجيش المثيرة للجدل تعني القليل من الشفافية وعملية استئناف طويلة ومعقدة في المحاكم المدنية.



وعارض السياسيون ولجنة حقوق الإنسان في باكستان قرار محاكمة المدنيين بموجب قوانين الجيش.



وقالت باتريشيا جوسمان، المديرة المساعدة لقسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: «يجب توجيه الاتهام المناسب لأي شخص يرتكب العنف واحترام حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة».



وأثار اعتقال عمران خان بتهمة الفساد احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء باكستان، وتم توجيه الاتهام إلى الحشود، التي تحمل الجيش مسؤولية الاعتقال، بمهاجمة منشآت عسكرية في 9 مايو الجاري.



هذا، وكانت الشرطة قد اعتقلت آلاف الأشخاص بينهم موظفون وأنصار وقادة من حزب رئيس الوزراء السابق «حركة الانصاف» بسبب أعمال الشغب الدامية.