

قفز بوروسيا دورتموند لصدارة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) عقب فوزه على أوغسبورغ بثلاثية نظيفة أمس في ختام المرحلة الـ 33 قبل الأخيرة من المسابقة.



سجل ثلاثية «الأصفر والأسود» كل من سيباستيان هالير (58 و84) وجوليان براندت (90+3)، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة ويتقدم بفارق نقطتين عن الوصيف بايرن ميونيخ مع تبقي جولة واحدة فقط.



وأسدى لايبزيغ خدمة إلى بوروسيا دورتموند بفوزه الثمين على مضيفه بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الأعوام العشرة الأخيرة 3-1.



وتقدم بايرن بهدف مبكر لسيرج غنابري (25)، وبدا أنه يتجه الى زيادة غلته، إلا أن الضيوف ردوا بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، تناوب عليها النمساوي كونراد لايمر (65)، والفرنسي كريستوفر نكونكو (76 من ركلة جزاء)، والمجري دومينيك سوبوسلاي (86 من ركلة جزاء). وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 68 نقطة.



في المقابل، حجز لايبزيغ ـ الذي رفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث ـ مقعده في مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل للعام الخامس تواليا. وثأر لايبزيغ لخسارته أمام بايرن ميونيخ 3-5 في مباراة الكأس السوبر المحلية، علما أنه فرض التعادل 1-1 في المرحلة السادسة عشر على ملعب «ريد بول» في 20 يناير الماضي.



ومني قطبا العاصمة برلين بنكسة، حيث خسر أونيون برلين الساعي لمقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أمام مضيفه هوفنهايم 2-4، وهبط هرتا إلى مصاف أندية الدرجة الثانية بتعادله مع ضيفه بوخوم 1-1.



وعاد هرتا برلين، الذي تجمد رصيده عند 26 نقطة في قاع الترتيب، إلى الدرجة الثانية بعد 10 أعوام قضاها في الأولى.



وتعادل شالكة ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-2، وضمن فيردر بريمن بقاءه في «البوندسليغا» بتعادله مع ضيفه كولن 1-1.



وحقق شتوتغارت فوزا كبيرا على مضيفه ماينتس 4ـ1، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ 15 وبفارق الأهداف عن بوخوم صاحب المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 45 نقطة في المركز التاسع.