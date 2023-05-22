

احتفل مان سيتي، الذي يتطلع لحصد الثلاثية، بحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على تشلسي بهدف نظيف سجله خوليان ألفاريز في ظهوره الأخير على ملعب الاتحاد هذا الموسم أمس.



وحقق «السيتي» بذلك 12 فوزا متتاليا في الدوري، ولم يخسر في 21 مباراة في ستاد الاتحاد في كل المسابقات.



ولدى مان سيتي 88 نقطة من 36 مباراة وبفارق 7 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني الذي خاض 37 مباراة، وتجمد رصيد فريق المدرب فرانك لامبارد عند 43 نقطة ويحتل المركز 11.



إلى ذلك، ضمن برايتون التأهل إلى بطولة أوروبية الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه بعد الفوز 3-1 على ساوثامبتون، حيث رفع رصيده إلى 61 نقطة بالمركز السادس، ولا يمكن أن يلحق به توتنهام ثامن الترتيب، ما يعني أنه ضمن التأهل لبطولة أوروبية، سواء كانت الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر، فيما تجمد رصيد ساوثامبتون متذيل الترتيب، الذي هبط في وقت سابق إلى الدرجة الثانية عند 24 نقطة.



بدوره، ضمن ويستهام البقاء في الدوري بتحويل تأخره بهدف أمام ليدز الى فوز مستحق 3-1، رافعا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ 14، فيما توقف ليدز عند 31 نقطة في المركز الـ 18، وبهذه النتيجة ضمن أيضا فريقا بورنموث ونوتنغهام أصحاب المركزين الـ 15 والـ 16 البقاء.



وفي ختام الجولة 37 يحتاج ليستر سيتي اليوم في لقائه مع نيوكاسل، إلى الفوز لاستمرار بصيص الأمل في البقاء بالدوري.



في غضون ذلك، أكد مدرب أرسنال مايكل أرتيتا، أن فريقه قدم أفضل مواسم النادي، وذلك بعد خسارة فريقه أمام نوتنغهام فورست 0-1 ضمن لقاءات الجولة الـ 37 لـ «البريمييرليغ» وفقدان آخر أمل بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وقال «هناك أشخاص كانوا يعتقدون أننا سننهي الموسم في المركز السادس أو السابع، هم أنفسهم الذين يقولون الآن إن إنهاء الموسم في المركز الثاني يعد فشلا لنا، تعلمنا الكثير، وسنحاول مرة أخرى الموسم المقبل»، مضيفا «تهانينا لمان سيتي، لكنه يوم حزين بالنسبة لنا، الآن علينا مواجهة الواقع، اليوم قدمنا مباراة سيئة، ولم نكن جيدين بما يكفي للفوز».



وذكر المدرب الإسباني، أنه يتحمل المسؤولية في كل الأحوال، وقال «كان ينبغي أن نكون أفضل كفريق، وفي الأسابيع القليلة الماضية أخفقنا في تحقيق ذلك، هذه هي كرة القدم، إنه يوم حزين للغاية، لقد عملنا منذ 11 شهرا لتحقيق هذا الهدف، وكنا في القمة لبعض الوقت، لقد تنافسنا لكن لم يكن لدينا ما يكفي للاستمرار حتى النهاية».



من جهته، أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب، أن فريقه قدم ما بوسعه من أجل الفوز خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع أستون فيلا 1-1 مساء السبت، ضمن الجولة الـ 37 من الدوري، مضيفا «في الشوط الأول بدا كل شيء محموما نوعا ما، حصلوا على ركلة جزاء وأضاعوها، ثم سجلوا هدفهم، كان من الواضح أنه يجب علينا المطاردة وفعلنا ذلك بشكل جيد للغاية، يمكنك أن ترى أن أستون فيلا انتهى، لكن لايزال لديه ما يكفي من الأجسام أمام المرمى».



واتهم كلوب أستون فيلا بإضاعة الوقت، وعلق بشأن تعويض ذلك «أعتقد أن 15 دقيقة كانت ستكون على ما يرام».



وأشار كلوب إلى واقع مشاركة «الريدز» في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، قائلا «سنجعلها بطولتنا، لست مغرورا، التأهل للدوري الأوروبي أمر لا يصدق نظرا للفرق الكبرى التي ننافسها».