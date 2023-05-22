

ضمد ميلان جراح الخروج من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد جاره إنتر ميلان، بإكرامه وفادة سمبدوريا صاحب المركز الأخير وأول الهابطين إلى الدرجة الثانية 5-1 بينها هاتريك للمهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو السبت في المرحلة الـ 36 من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



وتشبث أتالانتا بآماله في حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى المسابقات القارية الموسم المقبل بفوزه على ضيفه هيلاس فيرونا 3-1.



وعاد أتالانتا الى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين وحقق فوزه الثامن عشر هذا الموسم، فرفع رصيده الى 61 نقطة في المركز السادس المؤهل إلى مسابقة «المؤتمر الأوروبي» بفارق 3 نقاط خلف ميلان، وبفارق 4 نقاط خلف لاتسيو.



بدوره، استعاد بولونيا نغمة الانتصارات بفوز كبير على مضيفه كريمونيزي 5-1.



وهبط كريمونيزي رسميا الى الدرجة الثانية الايطالية، بعد موسم واحد في دوري الاضواء، وذلك بعد تعادل سبيزيا ومضيفه ليتشي 0-0 أمس.



وتعادل تورينو مع ضيفه فيورنتينا 1-1.



تقدم فيورنتينا عن طريق لوكا يوفيتش (48)، وعدل تورينو النتيجة عبر أنتونيو سانابريا (66).



ورفع تورينو رصيده إلى 50 نقطة في المركز العاشر وبفارق الأهداف عن فيورنتينا صاحب المركز الحادي عشر.



وتختتم المرحلة الـ 36 للدوري الإيطالي اليوم، بلقاءي روما مع ساليرنيتانا، وإمبولي مع يوفنتوس.



فرنسا



واصل نانت نزيف النقاط والاقتراب من الدرجة الثانية بخسارته المذلة أمام ضيفه مونبلييه 0-3 السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.



وسجل جوردان فيري (38) وأرنو نوردين (47) والمالي فالاي ساكو (88) الأهداف.



وهي المباراة الثالثة عشرة تواليا لم يفز فيها نانت في الدوري ويعود انتصاره الأخير الى 12 فبراير الماضي عندما تغلب على ضيفه لوريان 1-0، خسر بعدها 8 مرات مقابل 5 تعادلات فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز السابع عشر.



وفي مباراة ثانية، أنعش ليل آماله في المنافسة على بطاقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم المقبل بفوزه الثمين على ضيفه مرسيليا 2-1، كما تغلب رين على اجاكسيو 5-0.