أنا أستاذ جامعي وعضو لجنة الميزانيات منذ 2012 وعملي هو القراءة ولا أدخل القاعة إلا وأنا قارئ كل التقارير ومدون ملاحظاتي عليها

أفتخر بأنني أجبرت الحكومة على وضع وحدة معالجة مائيةفي نهاية كل مجرور

إصراري على وجودي داخل اللجنة التعليمية لأنني أحمل مشروعاً.. والعملية التعليمية تحتاج إلى تدخل جراحي دون «بنج»

أعترف بأنني أخطأت حينما دعوت إلى الاجتماع التنسيقيفي منزلي فقد كان من المفترض أن يكون في إحدى قاعات مجلس الأمة

قضية غش الـ 40 ألف طالب كانت صدمة كبيرة وفوجئت من ردة فعل مسؤولي «التربية» وكان يفترض على الوزير أن يقدّم استقالته حتى لو لم يكن له علاقة لأنها مسؤولية سياسية

الكويت هي الدولة الوحيدةفي العالم التي تمنع الموظف من الجمع بين الوظيفة واستكمال الدراسة

أرفع شعار «إنما الصدق منجاة» وعلينا أن نقول الحقيقة مهما كانت النتيجة



أعده للنشر: ماضي الهاجري



أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د.حمد المطر أن الاقتصاد الكويتي ليس سيئا، ومن يقول ذلك فإنه لا يفهم في الاقتصاد، مبينا أن هناك بعض المشاكل التي تواجهه منها عدم خبرة الحكومة به، وأن المطلوب هو التنويع في مصادر الدخل. وأضاف المطر في لقاء صحافي أن الحكومة أوصلت المواطن إلى حالة من الإحباط، مستذكرا أن المواطن قبل عشر سنوات كان يطالب بحكومة منتخبة، واليوم يطالب بإصلاح الشوارع. وذكر أن الكويت تعاني من تلوث الماء والهواء والتربة والبحر، مشيرا إلى أنه عندما تعنى القضية بالصحة العامة فمن الطبيعي أن تكون مهمة جدا، والتلوث البيئي ليس له لون ومعالجته اليوم بدينار، ولكن إن أهملته فستعالجه غدا بـ 100 دينار، معربا عن فخره بأنه أجبر الحكومة على وضع وحدة معالجة مائية في نهاية كل مجرور. وبشأن الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقده في ديوانه عقب انتخابات 2022، قال الحمد إنه لم يتجاهل النائبتين د.جنان بوشهري وعالية الخالد، ولكن كان الهدف التنسيق والاستفادة من عدم تصويت الحكومة في اللجان، معترفا بأنه أخطأ حينما دعا إلى الاجتماع التنسيقي في منزله، فقد كان من المفترض أن يكون في إحدى قاعات مجلس الأمة. ولفت إلى أن إصراره على وجوده في اللجنة التعليمية لأنه يحمل مشروعا والعملية التعليمية تحتاج إلى تدخل جراحي دون بنج، مضيفا أن الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع الموظف من الجمع ما بين الوظيفة واستكمال الدراسة، وقضية غش الـ 40 ألف طالب كانت صدمة كبيرة، وإلى التفاصيل:



كيف قرأت بـ 6 ساعات الميزانيات 575 صفحة؟



٭ أنا أستاذ جامعي والقراءة عندي هي الأصل وكذلك عضو في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية منذ عام 2012 ولكن في الميزانية هناك أرقام وجداول مكررة، فمن الطبيعي ألا يتم التدقيق عليها، وهناك تكرار ما يقارب 30%‎‎ فلذلك بالأصل ممكن أن نصل إلى 400 صفحة، ولهذا أنا قرأت كل هذا وتقرأ فيها مقدمات وصفحات لا توجد بها أسطر كثيرة، وأنا رافع شعار إنما الصدق منجاة وأنا لا أدخل القاعة إلا وأنا قارئ جميع التقارير وأضع ملاحظاتي.



هل دوركم أن تضعوا ملاحظات على الميزانيات أم فقط تقرأون؟



٭ أنا عضو في لجنة الميزانيات ومن الطبيعي المناقشة وتقرأ التقرير صفحة صفحة وتضع ملاحظاتك على ما تراه وعضو لجنة الميزانيات يجب أن يدقق والميزانيات تصل إلى 26 مليارا الميزانية التي نريد أن نقرها ولكن تم إبطال المجلس.



دائما نراك ترفع لواء البيئة ولماذا الاهتمام بالبيئة؟



٭ لأن موضوع البيئة يتعلق بصحتك وصحة المواطنين من الطبيعي أن يكون الاهتمام والأولوية أصلا، ومنذ 2012 أنا رئيس اللجنة البيئية وأفتخر بأني أجبرت الحكومة على أن تنشئ في نهاية كل مجرور وحدة معالجة مائية وأنهينا كل هذا في مجلس 2022 ولكن للأسف تم إبطال المجلس والتلوث البيئي ليس له لون ومعالجته اليوم بدينار ولكن إن أهملته ستعالجه بـ 100 دينار.



هل يوجد بالفعل تلوث بيئي؟



٭ نحن في الكويت نعاني من تلوث هواء وتلوث ماء وتلوث تربة وتلوث البحر والهواء كبير وحينما يفوضك الشعب الكويتي لتمثيله لذلك، وأكون أنا في هذه اللجنة ورئيسها، فمن الطبيعي أن تكون هذه القضية مهمة جدا لأنها تعنى بالصحة بالدرجة الأولى، وللأسف الحكومة مهملة في دورها تجاه هذه القضية.v



في المجلس الماضي هناك دعوة من قبلك في ديوانك، ولكن لم يدع الجانب النسائي لماذا؟



٭ هل من المعقول أن أتجاهل زوجتي أو بنتي أو مجتمعي! هذا الكلام غير صحيح وحينما اقترب التصويت في جلسة الافتتاح وكنا نريد أن نستفيد من أن الحكومة لن تصوت وإذا اتفقنا سننتهي بشكل سريع، وهذه الدعوة كانت لأن يذهب أهل التخصص إلى لجانهم واللجان الدائمة مهمة وأنا أعترف بأني أخطأت حينما دعوت إلى هذا الاجتماع في منزلي فقد كان من المفترض أن يكون في إحدى قاعات مجلس الأمة، ولكن حينما أتصل بإخوتي سواء كانت د.جنان بوشهري أو عالية الخالد، وأسألهم ما اللجان التي تريدونها فكان الهدف من ذلك هو التنسيق وليس الحضور.



لماذا الإصرار على تواجدك في اللجنة التعليمية؟



٭ لأنني أحمل مشروعا والعملية التعليمية تحتاج إلى تدخل جراحي دون بنج، وحين تدخل لإجراء عملية دون بنج هنا سيصرخ المريض، وهنا إما أهل المريض «يطقونك» لأنك تؤذي ولدهم أو أن صراخ المريض سيجبرك على أن تتوقف، وإذا كان هناك كثير من المعلمين ينتقدونني فهناك الكثير يمدحونني وأنا قدمت منفردا قانون تطوير التعليم وورشة عمل 300 ساعة برئاسة أ.طارق السويدان.



لماذا الهجمة عليك وبالأخص في الملف التعليمي؟



٭ المتضرر من القرار دائما يكون صوته عاليا، وهناك مرات تكون هناك إيجابية، ونستطيع أن نتحاور ولكن أنا مؤمن بأنه يجب تطوير التعليم في الكويت، ولابد أن يتطور وقدمنا قوانين، وهناك أيضا قوانين انسحبت متى ما رأينا أن هناك خطأ، وللأسف أيضا الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع الموظف من الجمع بين الوظيفة واستكمال الدراسة، وأنا مع الجمع بين الوظيفة والدراسة.



ماذا عن الشهادات المزورة.. هل توصلتم إلى شيء وهل قطعتم شوطا؟



٭ شكلنا لجنة تحقيق وأعطونا كشفا فيه 142 مزورا وأخذوا جزاءهم، من بينهم مواطنون وشيوخ وتجار ودفعوا مئات الآلاف وتم سحب شهاداتهم ومحاسبتهم، ولماذا لا تأخذ شهاداتك بالطرق السليمة، وماذا ستستفيد إذا كانت شهادتك مزورة.



هناك طامة صارت في الكويت، هناك 40 ألف طالب قام بالغش في الامتحانات؟



٭ كانت صدمة كبيرة وفوجئت من ردة فعل المسؤولين في «التربية» وكان يفترض حتى وزير التربية أن يقدم استقالته حتى لو لم تكن له علاقة لأنها مسؤولية سياسية شكلت لجنة، وهناك أناس ذهبوا إلى النيابة وتم أخذ الإجراءات القانونية ضدهم، ولكن المشكلة فيمن يحصل على نسبة 99% هي في الأصل 80% ولكنه يأخذ دور ومكان ولدي وولدك بالغش.



ما المفترض أن تكون له الأولوية موضوع زيادة الإعانة أو الجمع بين الوظيفة والتعليم؟



٭ في مجلس 2022 أول اجتماع للجنة التعليمية كان الموضوع هو موضوع المكافأة والإعانة للمبتعثين في أميركا وبريطانيا والدول العربية، لأن هناك تضخما كبيرا هناك، حتى السكن لا يستطيع أن يواجه مصاريفه، والحكومة وافقت على هذا لأن هناك 20 ألف أسرة يبعثون أبناءهم بالخارج، ومن يتضرر هم أولياء الأمور.



لماذا تطلبون الزيادات وهناك من يقول إن الاقتصاد الكويتي سيئ؟



٭ غير صحيح أن اقتصادنا سيئ ومن يقول إنه سيئ هذا لا يفهم في الاقتصاد، عندنا مشاكل في الاقتصاد صحيح وهي عدم تنويع في مصادر الدخل، وهذه مشكلة، وأذكر لك مثالا قبل 10 سنوات كنا نطالب بحكومة منتخبة وبعد 10 سنوات صرنا نطالب بإصلاح الشوارع، فانظر كيف وصل طموحنا والمتسبب في ذلك هي الحكومة.



كم يكلف الطالب الحكومة.. ولماذا مخرجات التعليم لدينا سيئة مقارنة مع الدول الأخرى؟



٭ أعداد المدرسين في الكويت 90 ألف كويتي وغير كويتي و30 ألف إداري وأعداد الطلبة 625 ألفا وتخيل هذا العدد ما يقارب 800 ألف وميزانية التربية مليارين و300 مليون منها مليارا دينار تصرف على الرواتب، إذن هل الـ 300 مليون دينار كافية لتطوير التعليم؟ من الطبيعي أنها لم ولن تكفي لتطوير التعليم.



موضوع الضبط والإحضار البعض يصفه بالسيئ.. ما رأيك؟



٭ يوجد جزء من القانون الناس لا تفهمه عشرات من المطلقات لهن أحكام تنفيذ مالي من أزواجهن ولا يدفع لهن تلك الأموال والسبب أنه لا يوجد ضبط وإحضار ومعادلتي هي ليس القصد هو السجن، بل من لم يستطع الدفع نأتي به ونفحص دخله، فإذا وجدناه لا يستطيع الدفع حرام يسجن كي لا تدمر الأسرة ومن يستطيع هنا فقط عليه أن يدفع للطرف الآخر.



هل هناك كلمة أخيرة؟



٭ أنا أرفع شعار «إنما الصدق منجاة» وعلينا أن نقول الحقيقة مهما كانت النتيجة، ويكفيني شرفا ملاحظات إخواني وأخواتي على جميع ما قدمت أو غردت به على مواقف تحتمل الصواب والخطأ.