منصور السلطان



تمكن رجال دوريات مديرية امن الجهراء مساء امس من السيطرة على شاب كويتي في العقد الثاني من عمره يتعاطى المواد المخدرة في مواقف احدى المدارس في منطقة النعيم وبحوزته مواد مخدرة وادوات تعاط.



ووفق مصدر أفاد بأنه خلال تجول احدى دوريات اسناد مديرية امن الجهراء مساء اول من امس في منطقة النعيم تم الاشتباه بسيارة تقف في مواقف احدى المدارس، ولدى التوجه إليها حاول قائدها الهرب، فتم ضبطه وتبين انه في حالة تعاط، وبالاستعلام عنه اتضح انه مواطن في العقد الثاني من عمره وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على قطعة حشيش مخدرة وادوات تعاط، وعليه، تمت إحالته إلى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.