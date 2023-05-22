برنامج عمل الحكومة هو الرؤية التي يمكن أن نبني عليها كويت الحاضر والمستقبل وهذا لا يمكن تطبيقه إلا إذا كان المجلس شريكاً في التشريعات والمحاسبة

أدعو جميع القوى السياسية الوطنية إلى أن تحدد أولوياتها في المرحلة المقبلة من أجل المحافظة على المكتسبات الدستورية ليعود المجلس لممارسة دوره الحقيقي

لو عدنا إلى 10 سنوات ماضية فسنجد أن الكويت تراجعت على جميع المستويات ومختلف القطاعات والوزارات والهيئات

إذا كان هناك برنامج عمل حكومي ضمن مشروع الدولة فهنا يبدأ دوري كنائب في التشريع ومن ثم مراقبتها ومحاسبتها

مع الأسف من خلال الجولات الانتخابية نرى كيف وصل الإحباط إلى العديد من شرائح المواطنين

نحتاج إلى إصلاحات في السلطة القضائية من خلال استقلال القضاء ومخاصمته وتعديل على قانون المحكمة الدستورية

دور رئيس مجلس الأمة هو تطبيق الدستور واللائحة من خلال إدارة الجلسات وتقريب وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

حكومة الشيخ أحمد النواف إصلاحية وهو يمتلك غطاء شعبياً منقطع النظير ولم يحدث لرئيس وزراء من قبل ولكنه لم يوفق في عدم حضور جلسة إسقاط القروض

المطلوب تشكيل حكومة من رجال دولة إصلاحيين يقدمون برنامج عمل ورؤية ومشروع دولة

لا يمكن أن نعالج المشاكل التي يعاني منها المواطن بدون التنظيم السياسي للكتل والتيارات تحت قبة عبدالله السالم

المواطن اليوم يشكو من تردي جميع الخدمات «الصحة والتعليم والإسكان والطرق»

لابد من العودة للمادة 98 من الدستور التي ألزمت الحكومة بتقديم برنامج عملها ويفترض أن يكون برنامج عمل واقعياً



أعده للنشر - أسامة أبوالسعود



أكد مرشح الدائرة الثالثة جراح خالد الفوزان انه لا يمكن أن تحل مشاكل الكويت أو تحقق الرفاهية المنشودة للمواطنين إلا إذا قدمت الحكومة برنامج عمل حقيقيا يتضمن خططا واضحة وفي زمن محدد وآلية لحل الأزمات التي يعاني منها المواطن.



وشدد الفوزان في لقاء صحافي على ان الإصلاحات السياسية تبدأ من تعديل قانون الانتخابات ومفوضية عليا للانتخابات وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن يكون انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب إلى رؤساء اللجان تكون علنية حتى تنتهي الأزمة التي تمر بها الكويت. وقال الفوزان ان سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يمتلك غطاء شعبيا منقطع النظير ولم يحدث لرئيس وزراء من قبل، داعيا سموه إلى تقديم «مشروع دولة» وسيقف الشعب كله معه قبل البرلمان. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:



في البداية، ما سبب الأزمة السياسية المتكررة في الكويت من وجهة نظركم؟



٭ لو عدنا إلى الوراء 10 سنوات ماضية على الأقل فسنجد أن الكويت تراجعت على جميع المستويات ومختلف القطاعات والوزارات والهيئات مع الأسف، فالكويت أصابها شبه شلل في التنمية بسبب ضعف القرارات من 2006 - 2007 إلى اليوم وهذا يدعونا إلى تلخيص المشهد في كلمات معينة، كما وصفها المرحوم أحمد الربعي ان المشكلة ليست في مجلس الأمة او في مجلس الوزراء وإنما المشكلة في مكان آخر، ومن وجهة نظري فإن المكان الآخر هو سيطرة «قلة من التجار» على القرار السياسي.



ما سبب انعكاس هذه الأزمة على مجلس الأمة، فهل عطلت مجلس الأمة مثلا؟



٭ مجلس الأمة تعطل عن أداء دوره الرقابي والتشريعي بسبب هذه الأزمات ولم يلتفت أحد إلى مشروع الدولة.



هل هذا الصراع جديد على الساحة السياسية في الكويت؟



٭ لا، هذا الصراع ليس جديدا ولكنه زاد وانعكس على البرلمان مما أوقف البرلمان وعطله عن ممارسة دوره.



ما الحل للخروج من الأزمة السياسية المتكررة في الكويت؟



٭ الحل للخروج من هذه الأزمة هو وجود مشروع دولة، فإذا لم يكن هناك مشروع دولة تتفاقم الأزمات، فإذا تابعنا أداء الحكومة وخاصة القياديين في الوزارات المختلفة نتساءل: كيف تم اختيار هؤلاء القياديين وهل لديهم رؤية وخطط واضحة للإصلاح وتنفيذ برنامج عمل الحكومة؟



ومن وجهة نظري، فإن الإصلاحات السياسية تبدأ من تعديل قانون الانتخابات وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن يكون اختيار مناصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب إلى رؤساء اللجان تكون علنية حتى تنتهي الأزمة التي تمر بها الكويت.



وبهذه الطريقة، سنستطيع استعادة بيت الأمة، ولهذا رفعت شعارا في الانتخابات وهو «معا لنستعيد بيت الأمة» ان يمارس المجلس دوره الحقيقي في الرقابة والتشريع.



فإذا كان هناك برنامج عمل حكومي ضمن مشروع الدولة، فهنا يكون دوري كنائب في محاسبتها وأراقبها واشرع لها، لأنني أعرف وأتفق معها على الخطة التي وضعها وآلية تنفيذها.



وأنا أتساءل: كيف نصل لاتفاق مع الحكومة في هذا البرنامج، فأنا أقول ان نرد كما كنا في السابق ان تكون هناك كتل برلمانية، وهذه الكتل تقابل صاحب السمو الأمير وتحصل على مباركة من سموه وموافقة على خطة عمل الحكومة على مشروع دولة حقيقي ينهض بالكويت على كل مستوياتها.



وبهذه الطريقة، سنستعيد دور مجلس الأمة ويمارس دوره الحقيقي في الرقابة والتشريع، ونستطيع ان نرد الأمل للمواطن الكويتي الذي مع الأسف من خلال الجولات الانتخابية نرى كيف وصل الإحباط إلى العديد من شرائح المواطنين.



ما أبرز الإصلاحات السياسية التي تطالب بها اليوم؟



٭ كما قلت قبل قليل ان الإصلاحات السياسية كثيرة، ولكن الأبرز هو إصلاح النظام الانتخابي بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات وتعديل على اللائحة الداخلية لعلنية التصويت على مناصب مجلس الأمة، وثانيا نحتاج الى إصلاحات في السلطة القضائية من خلال استقلال القضاء ومخاصمته وتعديل على قانون المحكمة الدستورية التي أصبح لديها صلاحيات بإبطال المجلس وإنهاء البرلمان وإلغاء الإرادة الشعبية التي خرجت من أجلها الأمة واختارت ممثليها بـ «شخطة قلم»، فهذا الأمر لم يعد مقبولا اليوم ولابد من إصلاحات في السلطة القضائية تبدأ من تعديل قانون المحكمة الدستورية، ولا يضيع الوقت كما ضاع الوقت في المجلس الماضي.



هذه الإصلاحات التي نحتاجها حتى لا يعود شبح الأبطال مرة أخرى؟



٭ نعم، ولابد ان نبدأ بالإصلاحات السياسية وإصلاح السلطة القضائية حتى لا يضيع الوقت، لأنه مع الأسف في المجلس السابق ضاع المجلس في بدايته ووصلنا إلى الإبطال، وكان الوقت بيد النواب لكن مع الأسف لم نر منهم اي تحرك.



هل تعتقد ان كرسي الرئاسة جزء من الأزمة السياسية لذلك غردت مطالبا احمد السعدون بالترشح ورئاسة البرلمان؟



٭ طبعا هي أزمة سياسية وتحدث في كل انتخابات وليست فقط في الانتخابات الماضية، فمنصب رئيس البرلمان دائما أزمة سياسية وأزمة انتخابية، ولذلك حتى نحل تلك الأزمة يكون التصويت علنيا وتنتهي الأزمة، ولذلك دعيت العم أحمد السعدون لخوض الانتخابات والحمد لله أعلن خوض الانتخابات وإن شاء الله يكون رئيسا للبرلمان بـ «التزكية».



لماذا دعوت السعدون للترشح؟



٭ لأن الرئيس السعدون من خلال ترؤسه للبرلمان في عدة دورات هو رجل لائحي ويلتزم بالدستور واللائحة، ونحن نحتاج في هذه المرحلة الى ان يكون رئيس البرلمان شخصا يلتزم بالدستور واللائحة ولا نرى تجاوزات مثل «المزمع تقديمه» وشطب استجوابات وشطب محاور استجوابات، الأمر الثاني أنه حتى في عام 1985 حينما كان النواب يقدمون الاستجوابات كان الرئيس يلتزم باللائحة، واليوم أناشده إذا وفقه الله في الانتخابات وتمت تزكيته رئيسا للبرلمان ان يكون دوره أكبر من خلال تقريب وجهات النظر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ويساهم في قيادة المشهد السياسي حتى يرى المواطن اليوم فعلا، وأجواء سياسية تنقل الكويت إلى وضع أفضل مما هي عليه.



هل هذا هو دور رئيس مجلس الأمة؟



٭ دور رئيس مجلس الأمة هو تطبيق الدستور واللائحة من خلال إدارة جلسات البرلمان والأمر الآخر هو تقريب وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.



ما رأيك في حكومة الشيخ أحمد النواف السابقة وتعاملها مع مجلس الأمة؟



٭ حكومة الشيخ أحمد النواف بالنسبة لي هي حكومة إصلاحية، ولكن هناك بعض الخطوات التي اتخذها الشيخ أحمد النواف كانت سلبية، أولها عدم دخوله جلسة إسقاط القروض، فكان يجب عليه دخول الجلسة ويشرح وجهة نظر الحكومة من خلاله أو أحد وزرائه، ويكون الحكم لأغلبية النواب، أما أن أنسحب إذا ما عجبني القانون أو البند الذي يناقشه البرلمان فهذه خطوة لا تشعرنا بأننا نتعامل مع حكومات ورجال دولة.



فاليوم المطلوب من الشيخ أحمد النواف تشكيل حكومة من رجال دولة إصلاحيين يقدمون برنامج عمل ورؤية ومشروع دولة.



والشيخ أحمد النواف بالفعل لديه خطوات إصلاحية ويشكر على حل مجلس 2020 امتثالا للإرادة الشعبية، ولكن الأخطاء التي حدثت في المجلس السابق نتمنى ألا نراها في الحكومة القادمة خاصة أن الشيخ احمد النواف يمتلك غطاء شعبيا منقطع النظير لم يحدث لرئيس وزراء من قبل.



فالواجب عليه ان يقدم مشروع دولة والشعب كله سيقف معه قبل البرلمان، ولذلك عليه تشكيل حكومة رجال دولة.



فمع الأسف رأينا تصرفات بعض الوزراء في الحكومة السابقة لا تدل على أنهم إصلاحيون، فكيف لوزراء يضعون لأنفسهم رواتب استثنائية في ظل غلاء المعيشة وتأخر رواتب المتقاعدين فحتى لا يوجد حياء سياسي.



ولذلك أؤكد اننا جميعا مع الشيخ احمد النواف، وكلنا نتمنى نجاحه لكن هناك أخطاء يجب عليه إصلاحها.



ما رأيك في مجلس 2022 المبطل؟



٭ جميعنا كنا متفائلين بمجلس 2022، فهو مجلس جاء عقب حراك وعقب مجلس رفض شعبيا بسبب «المزمع تقديمه» وعقب اعتصام النواب الذين وقف معهم كل أهل الكويت وساندوهم، لكن مع الأسف خيب الآمال، فبعض النواب انشغل بالصراعات الجانبية مثل معاشات استثنائية وغيرها، وكنا نتمنى ان يكون هناك تنسيق بين النواب ورئيس المجلس لعقد الجلسة من دون حضور الحكومة، وكنا نتمنى تقديم قوانين إصلاح سياسي أولها قانون تعديل الانتخابات، فهذا القانون تأخروا في تقديمه سواء كان التأخير متعمدا أو غير متعمد، كما كنا نتمنى ان يقروا قانون المفوضية العليا للانتخابات، ويعدلوا اللائحة الداخلية وينهوا حالة التأزيم التي تشهدها انتخابات رئاسة المجلس والمناصب المختلفة، فمجلس 2022 كان به أغلبية والحكومة لا أعتقد انها كانت سترفض تلك التعديلات، ولذلك أؤكد اننا لا يمكن ان نعالج المشاكل التي يعاني منها المواطن بدون هذا التنظيم السياسي تحت قبة عبدالله السالم، فالمواطن اليوم يشتكي من تردي جميع الخدمات الصحية والتعليم والإسكان والمطار والطرق، فمع الأسف مجلس 2022 والحكومة اصطدموا في أول الجلسات مع إسقاط القروض، ولذلك نحتاج إصلاحات سياسية أولا.



ما علاقة الإصلاحات السياسية بالخدمات التنموية للمواطنين؟



٭ أنا اليوم قدمت طلب مثلا لزيادة رواتب المتقاعدين والحكومة غير مقتنعة به، فالحكم في هذا الأمر لمن أليس لتصويت المجلس داخل القاعة؟ ألا توجد أغلبية من النواب الموافقين، ولكن مع الأسف تنسحب الحكومة ويتعطل كل شيء، ولذلك لابد اليوم من العودة للمادة 98 من الدستور التي ألزمت الحكومة بتقديم برنامج عملها ويفترض ان يكون برنامج عمل واقعيا ومحددا ببرنامج زمني وهنا يساعده مجلس الأمة في الرقابة والتشريع الذي يحتاجه، فاليوم لا يمكن ان تحل مشاكل الكويت أو تحقيق الرفاهية المنشودة إلا إذا قدمت الحكومة برنامج عمل حقيقيا وكيف تحل الأزمات التي يعاني منها المواطن.



ما رأيك في القوانين المقيدة للحريات؟



٭ جميع القوانين المقيدة للحريات التي أقرت خلال الـ 10 سنوات الماضية يجب ان تلغى، فاليوم لم يعد مقبولا أن شابا يكتب تغريدة في رأي معين أقوم بسجنه ويضيع مستقبله، فهذه القوانين كلها لابد من مراجعتها وإعادة صياغتها بما يتناسب مع طبيعة المجتمع الكويتي الحر الذي يقول كلمته ولا يخاف، ونرى أناسا تضرروا من هذه القوانين وهم يعانون اليوم خارج الكويت، ولذلك نطالب باستمرار ملف العفو وعودة جميع أبناء الكويت المهجرين في الخارج، وأنا أقول أن الـ 10 سنوات الماضية الكل غلط وهؤلاء شباب كان هدفهم الإصلاح، ولا يجوز أن أنهي مستقبل هؤلاء الشباب بسبب تغريدة أو رأي سياسي.



ما رؤيتكم في كويت المستقبل؟



٭ الكويت يجب أن تكون لديها رؤية مثلما لدول المنطقة رؤية، فاليوم دبي رقم واحد في السياحة في المنطقة، وقطر نظمت أفضل نسخة من كأس العالم، فاليوم حرام الكويت ما تكون لديها رؤية مستقبلية، فبرنامج عمل الحكومة هو الرؤية التي يمكن ان نبني عليها كويت الحاضر المستقبل، وهذا لا يمكن تطبيقه إلا إذا كان المجلس شريكا في التشريعات وفي المحاسبة، لابد من محاربة الفساد وفتح جميع ملفات الفساد.



كلمة أخيرة؟



٭ لدي رسالتان أدعو جميع القوى السياسية الوطنية أن تحدد أولوياتها في المرحلة المقبلة من أجل المحافظة على المكتسبات الدستورية، وأن يعود مجلس الأمة لممارسة دوره الحقيقي في الرقابة والتشريع، ورسالتي الثانية لأبناء الشعب الكويتي أن يذهبوا لصناديق الاقتراع وان يختاروا رجالا أقوياء أمناء يحافظون على مستقبل البلد وأموال هذا الشعب ويحاسبون الفاسد ويعيدون بناء الكويت، ولا تدعوهم يوصلوكم لمرحلة اليأس، فهذا هدفهم وما يتمنون، وهذا الذي على أساسه بنوا حراكهم ضد الإصلاحيين من اجل الوصول إلى المرحلة التي وصلنا لها، فلا نترك لهم المجال فالبلد بحاجة إلى تحكيم ضمائرنا، وإن شاء الله سنستعيد بيت الأمة.