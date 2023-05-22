أسعار الوقود الأكثر تضرراً من ارتفاع التضخم عالمياً.. و1.3 دولار متوسط سعر الليتر عالمياً

هونغ كونغ الأغلى بأسعار البنزين عند 2.961 دولار لليتر.. وسويسرا عاشراً بـ 2.029 دولار



محمود عيسى



كشف موقع «فيونيوز» أن الكويت تحتل المركز السادس عالميا والثالث عربياً من حيث أرخص أسعار البنزين، إذ يبلغ سعر الليتر الواحد نحو 0.11 دينار (ما يعادل 0.342 دولار)، وذلك وفقا لأحدث تعديل على أسعار الوقود في 15 الجاري.



وقال الموقع إن التضخم يرفع أسعار السلع ويجعلها اكثر تكلفة، ولكن الوقود يعتبر من أكثر السلع تضررا نتيجة التضخم وتداعياته، مشيرا إلى أن المعدل العالمي لأسعار الوقود يبلغ 1.3 دولار لكل ليتر (ما يعادل 1.19 يورو لليتر الواحد)، وفيما يلي قائمة بالدول التي لديها أرخص أسعار للبنزين:



1 ـ فنزويلا: يبلغ سعر الليتر 0.1 بوليفار فنزويلي أو 0.004 دولار وذلك لأول 120 ليترا، ثم يرتفع السعر إلى 0.5 دولار لليتر.



2 ـ إيران: يبلغ سعر الليتر 15 ألف تومان إيراني أو 0.29 دولار لأول 60 ليترا ثم يرتفع السعر إلى الضعف عند 0.58 دولار.



3 ـ ليبيا: يبلغ سعر الليتر 0.15 دينار ليبي أو 0.031 دولار.



4 ـ أنغولا: يبلغ سعر الليتر 160 كوانزا أنغولية أو 0.035 دولار.



5 ـ الجزائر: يبلغ سعر الليتر 45.97 دينارا جزائريا أو 0.338 دولار.



6 ـ الكويت: يبلغ سعر الليتر 0.11 دينار أو 0.342 دولار.



7 ـ مصر: يبلغ سعر الليتر 11.30 جنيها مصريا أو 0.372 دولار.



8 ـ تركمانستان: يبلغ سعر الليتر 1.5 منات جديدة أو 0.428 دولار.



9 ـ ماليزيا: يبلغ سعر الليتر 2.05 رينغت ماليزي أو 0.456 دولار.



10 ـ كازاخستان: يبلغ سعر الليتر 0.480 دولار.



في المقابل، قال الموقع إن الأسعار المتفاوتة للبنزين تتجلى في الفوارق بين الدول الأكثر انخفاضا والأخرى الأعلى ارتفاعا، حيث جاءت هونغ كونغ في المركز الأول وسويسرا في المركز العاشر بين أغلى الدول مبيعا للبنزين، وفيما يلي قائمة الدول الأغلى بأسعار البنزين:



1 ـ هونغ كونغ: يبلغ سعر الليتر 2.961 دولار.



2 ـ إمارة موناكو: يبلغ سعر الليتر 2.284 دولار.



3 ـ آيسلندا: يبلغ سعر الليتر 2.142 دولار.



4 ـ جمهورية أفريقيا الوسطى: يبلغ سعر الليتر 2.190 دولار.



5 ـ فنلندا: يبلغ سعر الليتر 2.142 دولار.



6 ـ باربادوس: يبلغ سعر الليتر 2.101 دولار.



7 ـ النرويج: يبلغ سعر الليتر 2.10 دولار.



8 ـ الدانمرك: يبلغ سعر الليتر 2.093 دولار.



9 ـ فرنسا: يبلغ سعر الليتر 2.067 دولار.



10 ـ سويسرا: يبلغ سعر الليتر 2.029 دولار.