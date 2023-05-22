بحضور السفير الإسباني لدى الكويت ميغيل مورو، شهدت الساحة الرياضية توقيع أول اتفاقية من نوعها بين أكاديمية البادل الكويتية وأكاديمية سانيو الإسبانية، في حدث يرسخ تطور وتوسع هذه الرياضة محليا، ودفعها للمنافسة عالميا، بخبرات وكفاءات محترفة مصنفة دوليا، تقوم على إعداد وتدريب وتأهيل اللاعبين وفق أفضل المستويات والمعايير العالمية المعتمدة.



وفي هذا السياق، أعرب السفير الإسباني في كلمة عقب حفل التوقيع، عن أمله بأن تسهم الاتفاقية في تعزيز العلاقات الكويتية الإسبانية على المستوى الشعبي، حيث تعتبر الرياضة أفضل وسائل التعارف والتقارب بين الشعوب، مبديا سعادته بأن تكون إحدى الأكاديميات الرياضية المرموقة والموثوقة في بلاده، محطة انطلاق لرياضة البادل الواعدة في الكويت.



من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لأكاديمية البادل الكويتية بدر حمد الشايع، على أهمية مثل هذه الاتفاقيات مع الأكاديميات العالمية للارتقاء بأساليب ممارسة اللعبة والوصول إلى البطولات العالمية، مشيرا إلى أهمية اضطلاع القطاع الخاص بدوره في صناعة نهضة رياضية شاملة، فالرياضة قطاع مهم في المشروع التنموي العام للدولة، ضمن رؤية الكويت 2035.



وبدوره، قال مدير أكاديمية سانيو الإسبانية انياكي سينترا: «من دواعي سرورنا منحنا الفرصة لدعم اللاعبين الكويتيين من مختلف الفئات العمرية، وتطوير البطولات والأنشطة في أكاديمية البادل الكويتية التي تمتلك مجموعة رائعة من المرافق، تمثل البيئة المثالية لتنمية قدرات المشاركين فيها، سننقل خبرتنا وتجاربنا على مستوى إسبانيا والعالم إلى هنا».