أجرت شركة أوتوماك للسيارات الوكيل المعتمد لعلامة «فورثنج» في الكويت السحب لحملة شهر رمضان «اشترها ورد فلوسها!» في وزارة التجارة والصناعة - إدارة حماية المستهلك، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة أحمد الحمد، ومن شركة أوتوماك أحمد حيدر مدير التسويق وخدمة العملاء، والذي قام بحضور مدير عام المبيعات عماد صعب بتسليم الجائزة النقدية 7750 دينارا في معرض «فورثنج» الشويخ للرابحة موضي حمد عبدالرحمن القحطاني.



وأطلقت فورثنج هذه الحملة المميزة والفريدة من نوعها حرصا على حصول عملائها على أفضل العروض والجوائز القيمة التي تلبي تطلعاتهم.



وحرصت شركة أوتوماك على أن يتم السحب وفقا للنظام الإلكتروني الذي يضمن فرصا متعادلة لكل عملاء فورثنج مما يعزز فرص فوز المشتركين خلال الحملة التي أطلقتها الشركة خلال شهر رمضان التي أتاحت لعملاء «فورثنج» فرصة التأهل لدخول السحب على استرداد قيمة السيارة نقدا.



وقال عماد صعب، مدير عام المبيعات: أهنئ الرابحة في حملة «اشترها ورد فلوسها!» وسعيد بالنجاح الكبير والإقبال من العملاء على السيارة والاستفادة من الميزات العديدة التي تضمنتها الحملة.



ومن الجدير بالذكر تميز «فورثنج» T5 EVO بالجودة العالية والتكنولوجيا والتصميم العصري المبتكر بشعار الأسد الذي تحمله هذه العلامة التجارية الذي يدل على القوة ويدفعها لتصبح أكثر انتشارا وتميزا في أنحاء العالم.



وقالت موضي حمد عبدالرحمن القحطاني الرابحة بالجائزة النقدية: سعيدة جدا بامتلاك سيارة «فورثنج» T5 EVO التي تمتلك مواصفات ومزايا مغرية، بالإضافة إلى خدمات راحة البال التي تقدمها الشركة من خلال الكفالة 5 سنوات (عداد مفتوح) والصيانة (زيت وفلتر) 5 سنوات والمساعدة على الطريق 5 سنوات، وان الفوز بهذه الجائزة الكبرى يضاعف السعادة والحماس بامتلاك هذه السيارة المميزة، أشكر شركة أوتوماك للسيارات على تقديم مثل هذه الفرصة القيمة.