مضيفا لسلسلة عروضه التمويلية المتنوعة التي أطلقها حديثا لمساندة عملائه في سد احتياجاتهم المعيشية المختلفة، وقع بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا اتفاقية استراتيجية جديدة مع مستشفى رويال حياة، ليمنح البنك بموجبها تمويل «مساومة» طبي ميسر يعد الأقوى من نوعه، حيث يصل حتى 25 ألف دينار كويتي، في مساهمة منه لتلبية متطلبات عملاء الطرفين في الحصول على أرقى خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها هذا المستشفى الفاخر والمتعدد التخصصات، وذلك من خلال استفادتهم بعرض تمويلي حصري من KIB يتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتميز بفترات مرنة للسداد تبدأ من 3 أشهر ولغاية 5 سنوات، دون أن يشترط تحويلا للراتب.



وفي تصريح من رئيس المبيعات المركزية في KIB، عبدالعزيز الشمري، ضمن سياق متصل، قال: نجاحنا في عقد هذه الشراكة التمويلية مع مستشفى رويال حياة، هو ثمرة لسعينا المستمر نحو تعزيز أواصر التعاون بيننا وبين أفضل مزودي الخدمات الطبية والرعاية الصحية في الكويت، كما نثمن الجهد المبذول للتنسيق بين الطرفين، في سبيل إعداد هذه الاتفاقية وإتمامها، بما يصب في صالح العملاء ويساعدهم في الحصول على خدمات طبية فاخرة تلائم أسلوب معيشتهم.



وواصل بتأكيده على استمرار البنك في توسيع قاعدة شراكاته في الميدان الطبي مع مختلف المستشفيات والعيادات، ليقدم من خلالها تسهيلات تمويلية يسيرة تغطي كل المجالات والتخصصات المرتبطة بالرعاية الصحية، والمصممة خصيصا بما يناسب نمط حياة كل شريحة من شرائح عملائه ويدعم احتياجاتها.



مذكرا بأحدث ابتكار رقمي لـ KIB لمساندة عملائه في التقديم على التمويل الطبي من رويال حياة، وهي منصة PayTally الإلكترونية والمتعددة الخدمات، التي خصصها البنك لطلب ومتابعة معاملات تمويل «المساومة» الإسلامي للحصول على أي الخدمات الصحية الفاخرة التي توفرها المستشفى، باعتبارها عضوا ضمن «برنامج شركاء PayTally» لدى KIB، وذلك وبخطوات بسيطة وسريعة تتضمن تقديم طلب الكترونيا والحصول على الموافقة المبدئية عليه دون الحاجة لزيارة الفرع.