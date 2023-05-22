كارين الحفار: شيري «أريزو 8» تمثل ثورة في تصميم وتكنولوجيا سيارات السيدان



أطلقت شركة «صناعات الغانم» سيارة شيري «أريزو 8» الأولى من نوعها، والتي تعد ثورة جديدة في عالم سيارات السيدان. تجسد هذه السيارة رؤية «صناعات الغانم» في تقديم أحدث ما يمثل الفخامة والتطور التكنولوجي في عالم السيارات وتوفير تجربة قيادة فاخرة وفريدة من نوعها لعملائها في الكويت، وهي الحائزة جائزة «China Top 10 Carbody» لتصميمها المبتكر وتقنيتها الرائدة.



وتم الكشف عن أحدث سيارة مقدمة من «شيري الغانم»، والأفخم والأكبر ضمن فئتها في مجمع الأﭬنيوز يوم الأربعاء الماضي، حيث شهد هذا الإطلاق حضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام وعشاق السيارات والمؤثرين في الكويت، لاستعراض السيارة والتعرف على مميزات هذا الطراز الجديد كليا. يذكر أن «شيري العالمية» وبالتعاون الوثيق والاستراتيجي مع «صناعات الغانم»، اختارت الكويت كأول محطة لإطلاق وعرض هذا النموذج في الأسواق العالمية.



تصميم مبتكر



يمثل تصميم السيارة الخارجي تصورا جديدا ومبتكرا للفخامة العصرية الممزوجة بالطابع الرياضي، وهو ما تسميه شركة «شيري» Art in Motion، ينعكس هذا التصور من خلال تصميم خطوط السيارة بطريقة انسيابية وأنيقة، وإضافة عادم مزدوج بتصميم جذاب ورياضي. وتتميز الواجهة الأمامية للسيارة بشبكة كبيرة مزودة بمصابيح أمامية LED تلتف حول جوانب السيارة بانسيابية. كما أن طول هيكل سيارة «أريزو 8» الممتد يمنحها فخامة منقطعة النظير ويوفر لراكبيها رحابة استثنائية ومساحة داخلية واسعة.



جودة عالية



تم تصميم مقصورة السيارة بعناية فائقة، حيث تتميز بمواد فاخرة وتشطيبات عالية الجودة ومقاعد مريحة وأنيقة بلونين من الجلد تعزز الاسترخاء والاستمتاع خلال الرحلات الطويلة. وتمتاز مقاعد «أريزو 8» بوجود خاصية تدفئة وتبريد متطورة تضمن أقصى درجات الراحة لراكبي السيارة، كما تضفي فتحة السقف البانورامية في السيارة شعورا بالفخامة.



وتعكس أجهزة الترفيه والتحكم في «أريزو 8» الرفاهية التي تسعى لها «شيري» من خلال توفير شاشتي عرض LCD عاليتي الجودة بحجم 24.6 بوصة مدعومتين بأنظمة ذكية متوافقة مع كل من «أندرويد» و«Apple Car Play». كما تمنح «أريزو 8» لركابها تجربة حسية وصوتية غامرة من خلال نظام «سوني Sony» الصوتي الذي يشمل 8 مكبرات صوتية موزعة في مقصورة السيارة بشكل هندسي دقيق، وبالإضافة إلى إضاءة داخلية ذكية يمكن التحكم بلونها.



أنظمة السلامة والأمان



كما تواصل «شيري» ريادتها في مجال أنظمة مساعدة السائق والأمان، حيث تتوافر عدة خواص استثنائية في «أريزو 8» مثل نظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي، ووحدة تحكم إلكترونية لمساعدة السائق على البقاء في وسط حارة السير والحفاظ على سرعة السيارة المرغوبة، ونظام التعرف على إشارات المرور. بالإضافة طبعا إلى تقنيات المراقبة والاستشعار من الجهات الأمامية والجانبية والخلفية ونظام التحذير في المناطق العمياء لضمان سلامة الركاب.



ومن أجل ضمان أقصى درجات الراحة والسلامة، تم تجهيز «أريزو 8» بأحدث التقنيات مثل نظام المكابح المانعة للانغلاق، إضافة إلى الوسائد الهوائية الأمامية المزدوجة، ونظام التحكم الديناميكي بالمركبة، ونظام التحكم النشط بالثبات، والذي يثبت تلقائيا العجلات أثناء القيادة على الأسطح الزلقة أو أثناء الانعطاف باستخدام قوة المحرك والكبح.



وتمتاز «أريزو 8» بمحرك عالي الكفاءة يوفر استجابة سريعة، وتسارع سلس، وأداء قوي ما يجعل قيادتها كل مرة تجربة فريدة. وتستمد «أريزو 8» قوتها من محرك بسعة تصل إلى 1.6 ليتر مزود بـ Turbo Charger، وهو قادر على توليد قوة قدرها 200 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/ متر.



وصرحت كارين الحفار، مدير عام أول في «شيري الغانم»: تمثل «أريزو 8» ثورة تكنولوجية في فئة سيارات السيدان، ونحن في «صناعات الغانم» فخورون وسعداء باختيار «شيري العالمية» للكويت كأول محطة لكشف النقاب عنها. تعكس هذه السيارة رؤية «صناعات الغانم» الرائدة، والتزامها بتقديم تجارب قيادة استثنائية لعملائها وهي إضافة رائعة لتشكيلتنا المتنوعة من سيارات شيري في الكويت.



وتواصل «شيري الغانم» سياستها المتمحورة حول رضا العملاء من خلال تقديم عروض وأسعار استثنائية وتنافسية بالإضافة إلى توفير خدمات مميزة تشمل الصيانة وخدمة ما بعد البيع عالية الجودة. ويذكر أن «شيري الغانم» تقدم لعملائها في الكويت كفالة مصنعية حتى 1.000.000 كيلومتر.



جدير بالذكر أنه بالإمكان زيارة معارض سيارات «شيري الغانم» في منطقتي الشويخ والفحيحيل للتعرف على تفاصيل ومعلومات أكثر عن «أريزو 8» واختبار قيادتها، علما بأن جميع فئات «أريزو 8» المتوافرة في الكويت تمتاز بجميع هذه المواصفات الفارهة والمميزات التكنولوجية التي تجعل من قيادتها تجربة ممتعة وفريدة وفارهة.