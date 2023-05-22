تصدر حزب «شين فين» القومي الانتخابات المحلية في أيرلندا الشمالية، وفاز بأكبر عدد من المقاعد في المجالس البلدية الأحد عشر في المقاطعة البريطانية.



وتقدم «شين فين» الذي يضم جمهوريين مؤيدين لإعادة التوحيد مع جمهورية أيرلندا المجاورة بفارق كبير على «الحزب الوحدوي الديموقراطي» (دي يو بي) المحافظ المتشدد المؤيد بشدة للانتماء إلى المملكة المتحدة.



وفاز «شين فين» بـ 143 من أصل 462 مقعدا في 11 مجلسا بلديا، قبل الإعلان عن نتائج ستة مقاعد فقط.



ووصفت ميشيل أونيل زعيمة حزب «شين فين» النتائج بأنها «تاريخية» وقالت لـ «بي بي سي» إن الحملة التي قادها حزبها «لقيت صدى لدى الناخبين».



وأكدت أن الحزب «سيضاعف جهوده لاستئناف عمل السلطة التنفيذية» الذي يعرقله «الحزب الوحدوي الديموقراطي» منذ عام.



لكن زعيم «الحزب الوحدوي الديموقراطي» جيفري دونالدسون دافع عن نتائج حزبه الذي حاز 122 مقعدا، معتبرا أنه «صمد».



واعتبر دونالدسون أن فوز «شين فين» يعود إلى «انهيار» «حزب العمل الاجتماعي الديموقراطي» (اس دي ال بي) منافسه القومي المؤيد لأيرلندا.



ويرفض «الحزب الوحدوي الديموقراطي» المشاركة في الحكومة ما لم يتم التخلي عن قواعد ما بعد «بريكست» التي تهدف إلى تجنب عودة الحدود مع أيرلندا. كما يرفض إعادة التفاوض بشأن البروتوكول الذي يهدف إلى تبديد المخاوف الوحدوية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.