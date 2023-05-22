

هادي العنزي



أكد الدولي الأردني السابق ولاعب السالمية عدي الصيفي، أنه تلقى عدة عروض من أندية محلية. وقال «حتى الآن لم أتخذ قرارا نهائيا بشأن بقائي مع «السماوي» أو الانتقال لأحد الأندية المحلية، ويبقى السالمية بيتي الأول». وذكر الصيفي أن انتقال اللاعب لأي ناد يعد من حقوقه الأساسية، طالما توافق هذا الحق مع القوانين واللوائح المنظمة للانتقال، مضيفا «اللاعب له الحق في البحث عن أفضل العروض لتأمين مستقبله بعد اعتزال الكرة، وعلى الجهة الأخرى فإن كرة القدم، أو أي من الأندية، لا تقف على لاعب بعينه، وأتمنى التوفيق لجميع لاعبي السالمية، والقادم أفضل إن شاء الله».



وأشار إلى أن السالمية قدم أداء متميزا في مباراته التي تغلب فيها على الفحيحيل 2-1، موضحا «اجتهدنا طوال شوطي المباراة، ولم نستغل جميع فرص التسجيل، والنتيجة مرضية بشكل كبير، وعلينا مراعاة أن المباراة لتحسين المراكز فقط، إذ تقدم الفريق من السادس إلى المركز الخامس».