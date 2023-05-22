بن سودة ينتظر عرضاً محلياً بـ 300 ألف دولار



هادي العنزي



أنهى الجهاز الإداري لفريق الفحيحيل ملف محترفي فريق الكرة مبكرا بتجديد التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي لويس فرناديز ومواطنيه المدافع جوليو سيزار، والمهاجم فيتور دا سيلفا فييرا، كما تم التعاقد مع التونسي عبدالرحمن الحنشي لاعب خط وسط أهلي طرابلس الليبي، بينما يبقى ملف المهاجم التونسي يوسف بن سودة مفتوحا على مصراعيه، بعد أن تقدمت عدة أندية محلية وخارجية بعروضها للاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وقد تقدم أحد الأندية للاعب بعقد يصل إلى 280 ألف دولار، لكنه لم يحظ بالقبول، ومن المتوقع أن يقبل بن سودة بعرض يصل إلى 300 ألف دولار.



كما وصل الجهاز الإداري للفحيحيل إلى مرحلة متقدمة في ملف اللاعبين المحليين، بعدما جدد تعاقده مع لاعب الوسط الدولي السابق أحمد غازي، ومحسن العجمي، فيما لايزال يفاوض المهاجم يعقوب الطراروة، ويتوقع أن يتم حسم ملف اللاعب خلال اليومين المقبلين، كما يبحث عن التعاقد مع حارس أو أكثر خلال الفترة المقبلة، بعدما أعطى الضوء الأخضر لمغادرة الحارس خالد العجاجي إلى فريق النصر، هذا بخلاف تجديد التعاقد مع المدرب فراس الخطيب لموسم ثان تواليا، الذي أعلن ذلك عقب لقاء السالمية أمس الأول، مؤكدا أن الفريق سيؤسس للمرحلة المقبلة بشكل مختلف عن نهاية الموسم الذي شهدت حالة من التشبع الكروي لدى اللاعبين، وكانت وراء تراجع نتائج الفريق.



وعن لقاء اللقاء، قال الخطيب: «هيأنا العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل، لكن لم نستغل أغلبها، كما أن الفريق يعاني غياب عدد من لاعبيه سواء للإصابة أو تراكم البطاقات الصفراء، ونأمل أن نُكمل ما تبقى من الموسم بأفضل صورة ممكنة».



وأشار إلى أن الفحيحيل يعاني غياب اللاعبين عن حضور التدريبات، تماما كما الحال لدى أغلب الفرق في الدوري، باستثناء المنافسين على اللقب، موضحا: «نأمل أن نقدم مستويات وأداء فنيا في الموسم المقبل أفضل مما قدم في الموسم الحالي، ونحتاج إلى عمل كبير في الأشهر المقبلة».



وأكد الخطيب أن الفحيحيل لا يقف على أي لاعب، متمنيا التوفيق للجميع. وقال: «من يغادر سنسعى للتعاقد مع بديل أفضل منه، والفريق في مجمله مجموعة متجانسة من اللاعبين وليس عناصر فردية».