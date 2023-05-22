

الدوحة - فريد عبدالباقي



أكدت مؤسسة دوري نجوم قطر أن نتائج التحقيق التي أجريت بشأن المباراة التي جمعت المرخية والسيلية في الجولة الـ 21 من الدوري القطري، أفضت إلى عدم توافر أي دليل يشير إلى التلاعب بنتيجة المباراة المذكورة. وقالت المؤسسة في بيان لها إن الشكوك التي تمت إثارتها حول احتمالية وجود تلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت الفريقين في 3 مايو دفعت المؤسسة إلى تكليف المركز الدولي للأمن الرياضي ICSS لإجراء تحقيق مستقل وشامل بالموضوع.



هذا، وبدأت إدارة نادي الريان، مبكرا في فتح ملف الفريق الكروي، من أجل تدعيم الصفوف قبل خوض المعسكر الصيفي التدريبي استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، حيث علمت «الأنباء» من مصادر أن هناك اتجاها لطلب التعاقد مع المحترف القطري لنادي الجهراء عبدالكريم حسن لسد النقص العددي في مركز الظهير الأيسر بالفريق.



كما اقترب المحترف الإيفواري يوهان بولي من الانتقال إلى صفوف الغرافة في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الريان.



وتضع إدارة الغرافة الرتوش الأخيرة في صفقة تبادلية مع الدحيل بموجب انتقال الثنائي المحترف التونسي فرجاني ساسي، والمدافع البرتغالي روبين سيميدو إلى الغرافة، مقابل انتقال همام الأمين إلى الدحيل اعتبارا من الموسم المقبل.



إلى ذلك، دخل نادي الشمال في مفاوضات جادة مع المدرب الجزائري مجيد بوقرة من أجل التعاقد معه لتدريب الفريق الكروي في الموسم المقبل.