

مشاريع تنموية متواصلة وعمل دؤوب تشهدها منطقة المدينة المنورة، بوصفها من المناطق الجاذبة للاستثمار والرفاه الاقتصادي، نظرا لما تحويه من مكانة كبيرة لدى قلوب المسلمين في جميع أصقاع الأرض، ومن تلك المشاريع مشروع رؤى المدينة الذي ينفذ شرق المسجد النبوي الشريف بعد أن أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام للمشروع الذي تطوره وتنفذه شركة رؤى المدينة القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والتي تعنى بالتطوير العقاري في المدينة المنورة.



وتقوم شركة رؤى المدينة القابضة المالكة للمشروع بجهد دؤوب على تنفيذ خطوات المشروع العام شرق المسجد النبوي الشريف، وفق أعلى المعايير العالمية، تفعيلا لجهود الصندوق الهادفة لتطوير القطاعات الواعدة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في سبيل رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون زائر بحلول عام 2030، وهو ما يعكس حرص المملكة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة، بوصفها وجهة إسلامية وثقافية عصرية.



ويعتمد مشروع رؤى المدينة، الذي يعتبر من المشاريع الرائدة في المنطقة بل من أكبرها على الإطلاق، حيث يقدم 47 ألف غرفة فندقية بسعة 149 ألف زائر في اليوم الواحد، وسيوفر أكثر من 93 ألف وظيفة، ويعتمد على آليات التخطيط الحضري الحديث ومفاهيم التطوير الشامل والبنية التحتية المتطورة التي تقدم الخدمات المبتكرة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز سبل الراحة والرفاهية، وبالتالي إثراء تجربة سكان وزوار المدينة المنورة، وهو ما يعزز مستوى الخدمات المقدمة لهم ويرفع الطاقة الاستيعابية الفندقية وجودة الخدمات شرق المسجد النبوي الشريف.