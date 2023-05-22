

يتناول أحدث موسم من مسلسل «hacker:HUNTER»، وهو العمل الأول من نوعه الذي يعرض الجرائم الإلكترونية الحقيقية، قصص الأطفال الذين تحولت القرصنة إلى لعبتهم المفضلة، حيث يقدم العمل المكون من أربعة أجزاء نظرة عامة حول كيفية تعرف الأطفال إلى عالم القرصنة، والأدوات التي تقدمها صناعة الجرائم الإلكترونية لمساعدة أولئك الذين يفتقرون إلى مهارات البرمجة المتقدمة، لتجربة الدخول إلى مجال القرصنة، ويناقش أيضا موقف النظام العقابي عند التعامل مع المجرمين القاصرين، ويطرح في الختام سؤالا عن احتمال توفير أي مخرج للأطفال الذين تورطوا في الدخول إلى عالم الجريمة السيبرانية.



وشاركت في إنتاج المسلسل «كاسبرسكي» للعام الثاني على التوالي، وتم بث الحلقة الاولى منه 19 الجاري في جميع أنحاء العالم على قناة «يورو نيوز» الإخبارية العالمية الرائدة في أوروبا، ويتضمن تعليقات عميقة من ماركو بريوس نائب مدير فريق البحث والتحليل العالمي في كاسبرسكي، وكريستيان فونك رئيس GReAT DACH، ومايك جونز الباحث في مجال الأمن السيبراني، وألكسندر أوربيليس محامي الأمن السيبراني، وكيلي دنلاب عالم النفس السريري، وبن كوبر محامي قضايا الترحيل، وآخرين.



والعمل هذا الموسم من إخراج هوغو بيركلي وديدي ماي هاند ولارا ميسا إنغرام، وكانت مجموعة المخرجين نفسها قد عملت على إخراج مسلسل «hacker:HUNTER -Next Level»، وهي أول سلسلة وثائقية تم إنتاجها بشكل مشترك من قبل كاسبرسكي و«يورو نيوز»، وتم إصدارها في صيف العام الماضي، حيث بلغ عدد المشاهدين 98 مليون شخص في 30 دولة حول العالم.